Argentino Castrilli echó a 11 árbitros en Chile

El escándalo finalmente explotó. El conflicto que se había abierto hace semanas y que había llegado a un punto de tensión el pasado sábado cuando un grupo de árbitros del fútbol chileno le pidió la renuncia a Javier Castrilli, quien oficia como presidente de la Comisión de Árbitros de ese país, tuvo un desenlace para nada pacífico.

Es que el ex juez argentino decidió despedir a 11 colegiados, que eran los que habían amenazado con realizar un paro si no se cumplía su exigencia de que el Sheriff presentara la renuncia a su cargo. Lejos de eso, Castrilli los removió, incluidos algunos que son internacionales por consideración de Conmebol.

Al argentino no le importó en absoluto que entre los castigados hubiera jueces bien catalogados por FIFA: no hizo distinciones, ni siquiera con Julio Bascuñán, uno de los árbitros chilenos más reconocidos en el ámbito continental junto con Roberto Tóbar, que participó de varios partidos trascendentes y que no formó parte de esta lista.

Además de Bascuñán, los jueces despedidos son Cristian Garay, Nicolás Gamboa, Piero Maz —todos ellos internacionales—, Felipe Jara, Alejandro Molina, Claudio Urrutia, Felipe Jerez, Héctor Jona, Franco Arrué y Constanza Salinas. Gamboa dirigirá el partido por Copa Libertadores entre The Strongest y Libertad. Garay hará lo propio en Independiente Petroleros y Emelec. Los ejemplos continúan.

Si bien resta un comunicado oficial, la información fue confirmada por el sitio En Cancha y pone en crisis al fútbol chileno ante la ausencia de jueces de experiencia para poder arbitrar los partidos del ámbito local. Una situación que deberá resolver el propio Castrilli.