Áreas protegidas en el Beni: Cuantas son y cuál es su estado actual

Es importante no solamente conocer qué es un área protegida, sino también cuantas categorías están reconocidas por la ley, cuántas áreas hay en el Beni y cuál es el estado actual de conservación

Ricardo Gutiérrez/La Palabra del Beni

Las áreas protegidas en el Beni están en el centro del debate una vez más, al reactivarse la discusión sobre la construcción de una carretera que una los departamentos de Cochabamba y Beni, varias voces, unas a favor otras en contra, se han vuelto a pronunciar.

Uno de los elementos que esbozan varios grupos que se oponen a esta obra, es que el territorio por donde pasaría la carretera es un área protegida, por la cual según ellos no debería pasar ninguna construcción que afecte o ponga en peligro la biodiversidad del sector.

Por esta razón, haremos una lista de todo lo que debemos saber en torno a las áreas protegidas del Beni, y cuál es el estado en el que se encuentran.

1.- ¿Qué es un área protegida? y ¿cuáles son sus categorías y cuantas hay en el Beni?

La Constitución Política del Estado (CPE) en su artículo 385 reconoce la existencia de Áreas Protegidas, diciendo que “Las áreas protegidas constituyen un bien común y forman parte del patrimonio natural y cultural del país; cumplen funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable”.

En Bolivia existen 22 Áreas Protegidas de interés nacional, y más de 100 departamentales y municipales, alcanzando una superficie total superior a los 200.000 Kilómetros Cuadrados, representando una quinta parte de todo el territorio nacional. En el caso del Beni, se las reconoce como Espacios Naturales Protegidos y son Nacionales, Sub nacionales departamentales, sub nacionales municipales, además de privadas y sin consolidar, sumando un total de 19 espacios naturales.

2.- ¿Qué niveles del Estado e instituciones administran las áreas protegidas?

Las Áreas Protegidas de carácter nacional se encuentran bajo la administración del Gobierno Nacional a través del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP), las Áreas Protegidas sub nacionales se administran por el gobierno departamental a través del Servicio Departamental de Áreas Protegidas (SEDEAPRO), en caso de los gobiernos municipales se administran a través de la Unidad de Medio Ambiente.

En conjunto todas las áreas forman parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Bolivia (SNAP).

3 ¿Cuáles son los Espacios Naturales Protegidos en el Beni?

En el Beni existen 19 Espacios Naturales Protegidos, de diferentes categorías. A nivel nacional están el Territorio Comunitario de Origen (TCO) Pilón Lajas, cuya representatividad es bosque amazónico sub andino y pre andino, cuenta con una superficie de 400.000 Hectáreas (Has) y se encuentra en la provincia General José Ballivian, entre los municipios de Rurrenabaque y San Borja.

El Parque Nacional Territorio Indigena Isiboro Sécure (TIPNIS) reconocida también como TCO isiboro Sécure, cuya representatividad es Yungas, bosques amazónicos sub andinos, pre andinos, del Beni e Inundación, sabana inundable de los llanos de Moxos, cuenta con 1.236.296 Has, se encuentra en las provincias Moxos y Marbán, en los municipios de San Ignacio de Moxos y Loreto.

En las áreas sub nacionales- departamentales está el PDANMI Itenez, que tiene una representatividad de bosques amazónicos del Beni y de inundación, sabana inundable de los llanos de Moxos. Cuenta con una superficie de 1.389.025 Has, se encuentra en la provincia Itenez, en los municipios Baures y Magdalena.

Las áreas sub nacionales municipales tienen a los Grandes Lagos Tectónicos de Exaltación, cuya representatividad es bosques amazónicos del Beni y de inundación, cerrado beniano, sabana inundable de los llanos de Moxos. Tiene una superficie de 822.00 Has, está en la provincia Yacuma, en el municipio de Exaltación.

El Ibare Mamoré, que tiene una representatividad de bosque amazónico del Beni y de inundación, tiene una extensión de 25.608 Has, está en la provincia Cercado, en el municipio de Trinidad.

Luego viene el RCEA Kenneth Lee, cuya representatividad son los bosques amazónicos del Beni y de inundación, sabana inundable de los llanos de Moxos. Tiene una extensión de 439.300 Has, está en la provincia Itenez en el municipio de Baures.

Pampas del Yacuma, tiene una representatividad de sabana inundable de los llanos de Moxos, cerrado beniano, bosque amazónico del Beni. Tiene una extensión de 616.453 Has y se encuentra en la provincia Ballivian, en el municipio de Santa Rosa del Yacuma.

Por último, en esta sub categoría municipal están primero el lago San José, de bosques amazónicos de Pando, con una extensión de 16.471 Has, se encuentra en la provincia Vaca Diez, en el municipio de Riberalta. Y el lago Tumichucua, de bosques amazónicos de Pando, con una extensión de 399 Has, se encuentra también en la provincia Vaca Diez, en el municipio de Riberalta.

Dentro de los Espacios Naturales Protegidos privados, está la Reserva de Vida Silvestre Estancia Espíritu de Elsner, con una representatividad de sabana inundable de los llanos de Moxos, con una extensión de 78.138 Has, se encuentra en las provincias Ballivian y Yacuma, en el municipio de Santa Rosa.

Está la Reserva de Vida Silvestre Estancia San Rafael de Monasterio, de sabana inundable de los llanos de Moxos, con una extensión de 22.748 Has, se encuentra en la provincia Marbán, en los municipios de San Andrés y Loreto. También se encuentra en esta categoría el Santuario de Vida Silvestre Chuchini, que es bosque amazónico del Beni y de inundación, tiene una extensión de 5.156 Has, está en la provincia Cercado, en los municipios de Trinidad y San Javier.

Entre los Espacios Naturales Protegidos sin consolidar están la Zona de Protección de cuencas hidrográficas Eva Eva Mosetenes, tienen una representatividad de Yungas, bosques amazónicos sub andinos, pre andinos y del Beni, cuentan con una extensión de 225.00 Has, está en las provincias Ballivian y Moxos, en los municipios de San Borja, San Ignacio de Moxos, Santa Ana del Yacuma.

Los Santos Reyes, que son bosques amazónicos del Beni y de inundaciones.

También se encuentra el Parque Regional Pedro Ignacio Muiba, tiene una representatividad de bosques amazónicos del Beni, tiene una extensión aproximada de 78.00 Has, está en la provincia Cercado, en el municipio de San Javier.

El Área Protegida Municipal y TCO Tsimane Río Maniqui, de bosques amazónicos pre andino, tiene una extensión de 247.646 Has, está en la provincia Ballivian, en el municipio de San Borja. Aparece en esta lista el Parque Regional Yacuma (ANMI) con sabana inundable de los llanos de Moxos, cerrado beniano, tiene una extensión aproximada de 120.000 Has, está en las provincias Ballivian, Moxos y Yacuma, en los municipios de San Borja, San Ignacio de Moxos, Santa Ana del Yacuma.

Por último, en esta sub categoría se encuentra la Reserva Natural de Inmovilización Yata, que cuenta con bosques amazónicos, y tiene una extensión de 503.708 Has, están en las provincias Vaca Diez (al sur) y Yacuma (al norte) entre los municipios de Exaltación y Riberalta.

4.- ¿Cuál es el estado de las Áreas Protegidas del Beni?

Rebeca Ribero, directora del Centro de Investigación en Biodiversidad y Medio Ambiente (CIBIOMA) dependiente de la Universidad Autónoma del Beni (UAB), aseguró que la mayoría de Áreas Protegidas del Beni no cuentan con planes de manejo.

“Muchas de las áreas en su mayoría se han quedado en la etapa de declaración, falta en algunos casos, casi en la mayoría, avanzar en la gestión de las áreas protegidas. La gestión significa no solamente tener un director sino tener un plan de trabajo, un plan de gestión de la propia área, en algunas se ha avanzado, pero en la gran mayoría no”, aseguró Ribero.

La directora del CIBIOMA también expresó su preocupación por la desprotección en la que están estos espacios.

“Nuestras áreas protegidas están desprotegidas, como su nombre lo diría, el tema no es que no se puedan realizar actividades, hay que entender que las áreas protegidas tienen distintas categorías, hay áreas restringidas para el uso y aprovechamiento, no se olviden que en las áreas protegidas vive la gente y la gente tradicional ha manejado, cuidado y preservado. El problema es el modelo de desarrollo que se quiere implementar, esa es una de las principales amenazas que pueden tener las áreas protegidas”, sostuvo la directora del CIBIOMA.

Actualmente, más allá de la problemática sobre la carretera por el TIPNIS, hay otras áreas cuyos territorios son atravesados por carreteras, ya sea de la red fundamental o de la red complementaria.

La carretera que unirá Riberalta con Rurrenabaque atraviesa Pampas del Yacuma; El área de los Grandes Lagos, es atravesada por una carretera de la red complementaria, que une Trinidad con Guayaramerín; y Pilón Lajas, aún continúa expuesta a la construcción de la represa de El Bala y El Chepete, obra que se retomó en su etapa inicial ya el año pasado.

Recientemente se conoció que una Resolución Suprema planteaba revertir las tierras de la Estación Biológica del Beni, esta resolución aparentemente fue revertida.

“Las Reservas de la Biosfera se establecen en el marco del programa Hombre y la Biosfera (MAB) de la UNESCO para promover y demostrar que puede haber una relación equilibrada entre los seres humanos y las biosferas. Todas ellas forman parte de una Red Mundial en la cual los Estados participan de manera voluntaria”, se puede leer en la guía de las Áreas Protegidas del Beni, publicada por el CIBIOMA el año 2016

5.- ¿Actualmente qué está pasando en el TIPNIS?

Varias autoridades benianas han vuelto a poner en la agenda pública de la región la construcción de la carretera Villa Tunari- San Ignacio de Moxos, camino que atravesaría el TIPNIS y que tanta controversia causó en el pasado.

Actualmente, una empresa contratada por la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) realiza el mantenimiento del tramo San Ignacio de Moxos-Monte Grande del Apere, comunidad que se encuentra a las puertas del Parque Nacional. Por el sur el llamado tramo I llega hasta San Antonio del Moleto, comunidad al interior del TIPNIS próximo a la frontera entre Beni y Cochabamba, según el mapa oficial de ABC Beni.

El tramo II, el que uniría San Antonio con Monte Grande es el que no se construyó hasta el momento, y el que atravesaría el corazón mismo del Parque Nacional

A todo esto, hay que tomar en cuenta las declaraciones del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño aseguró que no hay planes de retomar la construcción de dicha carretera.

De igual manera, la Ley 969 del 13 de agosto de 2017, estipula que toda obra que se construya en el TIPNIS, debe tener la aprobación y aval de los pueblos indígenas que allí habitan.