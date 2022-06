Atribuyen falsas declaraciones a Eva Copa sobre convocatoria a revocatorio

Utilizando un formato similar a El Deber se difunde en redes sociales la cita junto a una fotografía de la alcaldesa alteña

“Mucho critican mis viajes, también criticaron mis festejos, ¡carajo! no me dejan disfrutar nada en paz, ya dejen de molestarme o nos vamos al revocatorio, no tengo miedo”, señala una cita junto a la fotografía, nombre completo y cargo de la alcaldesa de El Alto, Eva Copa Murga. La publicación es falsa.

La imagen fue difundida desde la página de Facebook “Te Pille PDJ” y también a través de WhatsApp bajo la alerta de haber sido “reenviada muchas veces”.

Bolivia Verifica revisó la fotocita. Iniciamos con una búsqueda avanzada en los portales oficiales del medio de comunicación (1, 2 y 3), pero no encontramos coincidencias.

La última fotocita de Eva Copa publicada por El Deber fue emitida el 10 de junio de 2022 a las 18:13 a través de su página oficial en Facebook. La cita afirma:

“Vayan al revocatorio, señores, yo no tengo miedo de ir al revocatorio. Cumplan con lo que dicen, si me tengo que ir me voy, pues”.

Comparación entre la imagen falsa y la última fotocita emitida por El Deber.

También nos pusimos en contacto con la editora web de El Deber Beatriz Ávalos, quien afirmó para Bolivia Verifica que el contenido cuestionado es falso.

Buscamos declaraciones públicas vertidas por la alcaldesa alteña y tampoco encontramos la supuesta declaración en esos términos.

Eva Copa sobre el revocatorio

La alcaldesa de El Alto sí retó a sus críticos a ir a un revocatorio, aunque en otros términos a la publicación que circula en redes sociales.

“¿Creen que renunciando (yo), se va a solucionar este problema?, ¿Creen que renunciando se van a arreglar las unidades educativas? Este es un tema político; si quieren vamos al revocatorio y cumplan lo que dice la Constitución Política del Estado (...) yo no tengo miedo de un revocatorio”, fueron las palabras de Eva Copa el pasado 10 de junio de 2022 en diferentes entrevistas que tuvo con medios de comunicación televisivos y radiales.

Según la alcaldesa, el grupo de padres de familia que exige su renuncia responde al Movimiento Al Socialismo (MAS). El sector en conflicto exige el cumplimiento de una serie de demandas, como el desayuno escolar.