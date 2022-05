Cinco claves para entender la tenencia de armas en Estados Unidos

Según datos del Gun Violence Archive, en este 2022 se registraron 213 tiroteos masivos en Estados Unidos

Luego de que el 24 de mayo de 2022 se produjera un tiroteo en una escuela primaria de Texas, Estados Unidos, que dejó a 19 niños y dos maestras fallecidas, volvió a salir el tema de la tenencia de armas que es legal en Estados Unidos.

En este Sin Duda te contamos cinco claves para entender el tema.

1. ¿Desde cuándo es legal?

Desde la Constitución de los Estados Unidos de 1787 se norma el derecho a portar armas. “Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado Libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas”, señala la segunda enmienda de la Constitución. Hay que tener en cuenta que esta disposición considera tener a un pueblo armado para combatir cualquier intento tiránico de parte del Estado.

Además de la Constitución hay leyes que regulan la tenencia de armas, considerando algunas diferencias dependiendo del Estado estadounidense. El común, sin embargo, es que personas salidas de prisión o enfermos mentales están prohibidos de portar armas. Asimismo, los que lo hagan deben tener licencia para ello, pasar una capacitación y la gama de opciones en cuanto al arma se limita dependiendo los antecedentes de la persona o las que estén permitidas en ese Estado.

Un caso particular es el de Texas, donde en 2021 se aprobó la Ley 1927 que estipula que las personas pueden portar armas sin licencia, siempre que sean mayores de 21 años, no tengan condenas y no las expongan en lugares donde se aglutina gente como parques, escuelas, bares, eventos, residencias de adultos mayores, edificios del Estado, entre otras.

2. ¿Desde qué edad se pueden portar armas en Estados Unidos?

De acuerdo a la Ley de Control de Armas de 1968, desde los 18 años una persona puede comprar una escopeta o rifle y municiones. Desde los 21 puede adquirir otro tipo de armas como por ejemplo pistolas. Asimismo, los Estados pueden modificar esta restricción elevando la edad, nunca reduciendo a menos de 18 años.

3. ¿Es fácil adquirir un arma?

Requiere algunos trámites, pero es relativamente fácil, ya que en varios Estados hay tiendas donde se vende exclusivamente armas. Aunque los requisitos varían dependiendo el lugar, en su mayoría son los siguientes:

-Obtener una licencia o permiso para comprar o poseer un arma

-Algunos estados piden que las armas de fuego sean registradas con la policía u otra agencia, acorde a lo que diga la ley.

-El arma debe estar en una funda y oculta.

-La persona no debe tener antecedentes de violencia o haber estado en la cárcel, para ello el vendedor hace una verificación de los antecedentes del comprador.

4. ¿Qué se sabe del debate que prohíbe el uso de armas?

El tema no es nuevo y de hecho sale a relucir tras cada nuevo ataque armado. Según datos del Gun Violence Archive, sólo en este año, se han registrado 213 tiroteos masivos, de los que 10 terminaron en asesinatos en masa.

El más reciente es el ocurrido este 24 de mayo en una escuela primera en Uvalde, Texas, donde un joven de 18 años mató a diecinueve niños y dos maestras.

¿Por qué pese a los trágicos números no se prohíbe el uso de armas? La respuesta es que no hay completo consenso social en asumir esta medida. Además de ello, hay intereses económicos y políticos que siempre entran en juego.

Una de las entidades que más defiende la tenencia de armas es la Asociación Nacional del Rifle, que remarca que es para la autodefensa, según indican medios de prensa locales, la entidad es muy influyente en la política de ese país.

Otro aspecto también es que hay oposición en la Cámara Legislativa, sobre todo por parte del Partido Republicano que considera un atentado a la libertad de los ciudadanos la restricción del acceso a armas.

Ante este escenario, los Estados se limitan a restringir en algunos aspectos el uso de las armas, pero no a prohibirlas del todo.

5. ¿Qué países permiten el uso de armas?

De acuerdo a la revista Forbes, son tres los países que aprueban la portación de armas: Estados Unidos, México y Guatemala.

