Esta foto del festival Glastonbury, repleto de basura, no fue tomada luego del discurso de Greta Thunberg

Por medio de Facebook y Twitter se difunde un collage de imágenes de la ambientalista Greta Thunberg en diferentes escenarios, uno con mucha gente y el otro con basura. El collage se viralizó indicando que la basura que se observa frente a uno de los escenarios es del festival de arte contemporáneo Glastonbury (Inglaterra), donde Thunberg dio un discurso el sábado 25 de junio de 2022. No obstante, el contenido que circula es falso.

Según el análisis realizado por CrowdTangle, la publicación llegó a más de 14 mil seguidores y tuvo más de 36 mil interacciones en Twitter desde su publicación, el 26 de junio de 2022.

Análisis de CrowdTangle en Twitter

Asimismo, este contenido se replicó en Facebook y según CrowdTangle, la imagen llegó a un potencial de 72 mil seguidores y fue compartido en 12 grupos de esta red social en 48 horas desde su primera publicación.

Análisis de CrowdTangle en Facebook

Bolivia Verifica realizó una búsqueda inversa de las imágenes, encontrando que la fotografía donde se observa basura en el piso es de 2015 y fue tomada por el fotógrafo David Hedges, para SWNS Group, una agencia de medios británica.

Se puede encontrar la foto en un artículo de noticias del Daily Mail de esa fecha ( aquí ), donde se acredita a David Hedges y SWNS.

El fotógrafo confirmó a Reuters a través de un mensaje directo en Twitter que no pudo haber capturado la imagen después del evento de este año, en el que estuvo Greta, porque no estaba en el país en ese momento. Además, ya no trabaja para la agencia.

Un portavoz de SWNS le dijo a Reuters, por correo electrónico, que la imagen fue tomada en 2015.

Por otro lado, es importante recalcar que las imágenes del Festival de Glastonbury de 2022 muestran el escenario de la pirámide con un mundo en el vértice de la estructura, un diseño diferente al del reloj con alas de ángel que se puede observar en la del collage que circula en redes.

Comparación entre ambos escenarios

Finalmente, tanto los colegas de Maldita.es, como de The Associated Press (AP), realizaron la verificación debido a que este contenido circuló tanto en España como en Estados Unidos.