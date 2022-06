Esta mujer de la foto no es la madre de Gavi (F.C Barcelona), es su hermana

Luego de que se revelara la ruptura amorosa entre Shakira y Gerard Piqué, esta fotografía se viralizó. Varios sitios apuntaron a que la mujer es la amante del futbolista

La ruptura amorosa de Shakira y Gerard Piqué no ha estado exenta de la polémica y los bulos. Tal es el caso de una fotografía que se viralizó en redes sociales en las que supuestamente se retrata a la tercera en discordia, la madre del colega de Piqué, el jugador Pablo Páez Gavira (Gavi). El contenido es viral pero no es cierto. Esta fotografía no registra a la madre de Gavi.

Mediante la búsqueda inversa de esa imagen, se identificó que una de las publicaciones más antiguas de esta fotografía corresponde al 2 de junio. Fue compartida por el periodista freelance Melih Esat Acil en su cuenta de Twitter con el siguiente texto:

“Shakira captó a Gerard Piqué teniendo un romance con otra mujer. Esa mujer resultó ser la madre de la joven estrella del Barcelona Pablo Gavi. Gavi no está al tanto del incidente. (El Periósico) ¡A ti ya mí nos pasa cualquier cosa en el mundo donde engañaron a Shakira!”

Algunos usuarios comentaron que ella no es su madre, sino su hermana, a lo que el equipo de Bolivia Verifica indagó al respecto. En distintas publicaciones indican que ella es Aurora Páez Gavira, hermana del futbolista del Barcelona y no su madre.

También se encontró un video en YouTube publicado por el canal RTV Los Palacios, del 24 de diciembre de 2021, donde muestran a la misma persona y la identifican como su hermana, no como su madre:

Como se señala en el minuto 10:02 quien da la entrevista es la hermana de Gavi, no su madre, ya que Aurora y el futbolista tienen los mismos apellidos. Quien le acompaña a su lado es identificada como la madre del joven futbolista.

El título de este video es el siguiente: Galardón joven del año: Pablo Páez Gavira “Gavi” (23-12-21).

Por todo lo expuesto, es falso que la persona que acompaña a Gavi en la foto se trata de su madre, pues es en realidad es su hermana.

En los últimos días se comenzó a rumorear que la relación entre el futbolista Piqué y la cantante Shakira habría llegado a su fin por una infidelidad del deportista. Este viernes la agencia de comunicación de la cantante hizo llegar un comunicado a la agencia EFE donde confirmó la separación de la pareja.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad, pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, es lo que dice el comunicado.