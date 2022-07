Esta protesta de pilotos en Estados Unidos no fue por las vacunas contra la COVID-19

La manifestación fue realizada el 21 de junio y buscaba mejores condiciones laborales y salariales

Un video que se hizo viral en Twitter muestra a trabajadores de una aerolínea parados con carteles en señal de protesta. El texto que va adjunto a la grabación indica que se rebelaron contra las vacunas anticovid porque generan lesiones a los inmunizados. Esta versión es falsa.

El equipo de Bolivia Verifica encontró un tuit publicado el 25 de junio por la usuaria @76Anabellan el cual fue retuiteado 869 veces, además recibió 1.116 reacciones y 28 comentarios. La grabación dura 15 segundos y muestra a un grupo de trabajadores de una aerolínea con carteles.

El texto difundido dice lo siguiente:

“Los pilotos de aerolíneas se rebelan contra los mandatos de ‘vacunas’ en medio de una explosión de lesiones por las inoculaciones. Más pilotos lesionados por las ‘vacunas’ hablan mientras presionan a las aerolíneas y los reguladores para poner fin a los mandatos”.

El equipo de Bolivia Verifica usó la herramienta InVID para convertir en fotogramas el video, logrando localizar su origen. Luego de ello, se buscó en los buscadores de Google, Yandex y TinEye si había algún contenido relacionado a esta protesta.

Se encontró una publicación de un video de 24 segundos del 22 de junio de 2022 en el sitio msn.com donde se muestra exactamente la misma protesta, pero el texto del video dice lo siguiente:

“Los pilotos de Southwest Airlines protestan en Dallas Love Field por mejores salarios y beneficios. Al menos 1.300 pilotos de Southwest Airlines protestaron en las afueras de Dallas Love Field en Dallas, Texas, por mejores condiciones de trabajo y salarios”.

Se buscó en Google más información sobre esta protesta. Encontramos dos tuits de periodistas en Dallas que informan que la protesta es en demanda a mejores condiciones laborales, nada relacionado con las vacunas.

Una de estas publicaciones es de la reportera Shannon Murray de Buenos Días Fox 4, quien compartió la siguiente información el 21 de junio:

NOW— 1300 Southwest Airlines pilots are setting up to demonstrate outside Love Field. They say they want passengers to know that pilots share their frustrations with cancellations & delays. They want SWA to make improvements to the scheduling process & agree to a new contract pic.twitter.com/tJsHaI4hzL

— Shannon Murray (@ShannonMFox4) June 21, 2022