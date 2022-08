Jeanine Áñez no criticó a Luis Fernando Camacho por no ir a la reunión del Consejo de Autonomías

Carolina Ribera corroboró que dicho tuit no fue publicado en la cuenta oficial de su madre

La página KokodriloNews publicó este 31 de julio a las 11:45 en Facebook una imagen de un tuit mal atribuido a la cuenta oficial de la expresidenta Jeanine Áñez Chávez, en cuyo texto critica al gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho Vaca, por no haber participado en La Paz de la reunión del Consejo de Autonomías, en la cual se decidió suspender el censo nacional de población y vivienda 2022. Este contenido es falso.

“Que pena que @LuisFCamacho no tenga los pantalones para venir a La Paz, como en 2019, cuando al igual que a todos, me utilizó. Ahora pago una condena injusta porque él me usó y me abandonó”, dice el tuit mal atribuido a Jeanine Añez.

La publicación que comparte este contenido en Facebook hasta la realización de la verificación ha sido compartida 18 veces y recibió 24 reacciones.

Se colocó el texto de este tuit en el buscador avanzado de Twitter y también en el navegador de Google, pero no se encontró ningún rastro de su existencia. Cuando un tuit es borrado, el motor de Google muestra un rastro de que sí existió, pero en este caso no aparecía ningún indicio.

El equipo de Bolivia Verifica encontró algunos errores en este tuit que hacen dudar de su veracidad.

Se comparó con el último tuit de Jeanine Añez y se evidenció que el nombre de la cuenta oficial de la expresidenta es @JeanineAnez, no @JeanineAñez; además, en este tuit se coloca mal el nombre que usa en esta red social Luis Fernando Camacho. En el tuit en cuestión se etiqueta a @LuisFCamacho, cuando la cuenta oficial es @LuisFerCamachoV.

Carolina Ribera, hija de Jeanine Áñez, corroboró al equipo de Bolivia Verifica que este contenido no es de la cuenta de su madre. “Es falso, no está en las redes de mi madre”, respondió.

Tras ser consultada realizó el siguiente tuit:

Mi madre es la #PresaPolíticaNº1 de las #Patraña1, #Patraña2 y #Patraña3 montadas por el gobierno del MAS. Mujer valiente e inocente secuestrada hace 506 días por haber asumido como Presidenta de Bolivia por sucesión constitucional. Siguen inventando mentiras, MAS patrañas!!! pic.twitter.com/BxfjFJpdJn — caroriberañez (@caroriberanez) August 1, 2022

La reunión del Consejo Nacional de Autonomías fue realizada el pasado 12 de julio en la Casa Grande del Pueblo en la ciudad de La Paz, donde estuvieron el presidente del Estado Luis Arce Catacora, ocho de los nueve gobernadores y representantes de los municipios. En este encuentro definieron suspender el censo nacional de población y vivienda, el cual estaba programado para noviembre de 2022.

Mediante un decreto, el censo fue postergado hasta mediados del año 2024.

Luis Fernando Camacho argumentó que tenía para el 11 de julio una citación que recibió de la Fiscalía para declarar por el denominado caso “Golpe I”, luego indica que al verse suspendida su toma de declaración, no encontró espacio en un vuelo comercial.

El gobernador fue criticado por el entorno político por no asistir, entre ellos, el gobernador de La Paz Santos Quispe.