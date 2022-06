Jeanine Añez no tuiteó que si la condenan “condenarán la cruz y la Biblia”

Esta versión circula por Facebook; sin embargo, no hay registro en la cuenta oficial de Twitter de la expresidenta

Un tuit mal atribuido a la cuenta oficial de la expresidenta Jeanine Añez Chávez circula en Facebook, en el texto se indica que Áñez manifestó que si la condenan “condenarán a la Biblia”; sin embargo, este contenido es falso, no fue emitido por la cuenta oficial.

En la página de nombre Generación Evo es donde se encontró la imagen, que fue publicada el 8 de junio a las 11:08. El post ha recibido 320 reacciones, 76 comentarios y fue seis veces compartido, en 48 horas.

Lo que dice el tuit es lo siguiente:

“Si me condenan condenarán a la democracia, la verdadera lucha del pueblo, la Cruz y la Biblia que me guiaron a Palacio. Asumí la presidencia dentro del congreso, no importaba el quórum, era mi deber salvar a Bolivia del fraude masista”.