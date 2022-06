La historia detrás de los aviones varados provenientes de Caracas

Tripulantes tanto de Venezuela como de Irán fueron retenidos en el aeropuerto de Buenos Aires. A ese episodio se suma lo ocurrido en Bolivia, un avión con similares características estuvo en Santa Cruz de la Sierra

Por Paola A. Palacios Negrete/periodista

Un avión Boeing 747-300 de la empresa venezolana Emtrasur SA llegó el pasado 6 de junio al aeropuerto internacional de Ezeiza en Buenos Aires procedente de Caracas-Venezuela con 19 tripulantes, de ellos 14 eran venezolanos y 5 iraníes, pero por diversos motivos, que todavía no han sido esclarecidos, estas personas no pudieron salir de Argentina. No se sabe hasta ahora con certeza qué transportaba la nave ni el objetivo real de su viaje.

Este caso ha levantado sospechas en Argentina pero también en Bolivia, donde se registró una situación similar con otro avión también proveniente de Venezuela.

El arribo de los aviones

El avión Boeing 747-300 de la empresa venezolana Emtrasur SA procedente de Caracas llegó a Buenos Aires el 6 de junio. Según la información que emitió la Dirección Nacional de Migraciones ante la Justicia Federal no había ninguna alerta, restricción o impedimento sobre los tripulantes, y debido a esta situación, fue habilitado su ingreso a la Argentina.

Los tripulantes se alojaron en el hotel Holiday Inn de Ezeiza, en Buenos Aires.

El miércoles 8 de junio de 2022, el Boeing 747 tenía previsto viajar a Montevideo, pero desde Uruguay le negaron el acceso a su espacio aéreo, por lo que debió regresar al aeropuerto argentino, donde fue retenido.

Cuando volvieron a solicitar el permiso de ingreso a la Argentina, Migraciones de ese país dispuso retener la documentación de todos los tripulantes, otorgándoles una autorización provisoria de permanencia.

El sábado 11 de junio, el abogado representante de la tripulación Rafael Resnick Brenner, presentó un habeas corpus ante el Juzgado Federal de Lomas de Zamora, que tiene jurisdicción sobre el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. El habeas corpus es un derecho que protege a cualquier ciudadano ante arrestos y detenciones arbitrarias, según los conceptos jurídicos.

Según el documento presentado por el abogado, la aeronave fue sometida a un exhaustivo control de distintos organismos públicos, en el que no se encontró nada extraño, por lo que el avión fue liberado.

El domingo 12, el juez Federico Villena declaró abstracta la situación respecto de los ciudadanos venezolanos y dio a conocer que se les debía devolver su documentación, ya que pertenecen a un país asociado al Mercado Común del Sur (Mercosur). En el caso de los ciudadanos iraníes, Villena señaló que Migraciones actuó dentro de sus competencias y no dispuso que se le devuelvan los documentos.

Nueve días después de la llegada del Boeing 747-300 a la Argentina -el 15 de junio de 2022- un avión venezolano, Airbus 340-642 de la aerolínea venezolana Conviasa, debía arribar en un aeropuerto de Ezeiza- Buenos Aires, pero fue desviado a Bolivia y arribó en el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz.

El avión que llegó a Viru Viru estaba “marcado” por tráfico de armas; tiene restricciones de vuelo y asistencia en diferentes países del mundo debido a una serie de sanciones aplicadas por Estados Unidos desde 2011.

La nave de Conviasa partió de Maiquetia, en Venezuela a las 10:00 y llegó a las 13:58 a Viru Viru según señala el registro de vuelos FligtAware.

Mediante un comunicado, la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) informó que “en el marco de los acuerdos bilaterales entre estados de la región y en concordancia con la normativa de la OACI (Organización de Aviación Civil Internacional) y las regulaciones aeronáuticas bolivianas (RAB), se autorizó el ingreso de un vuelo no regular del explorador aéreo Conviasa con la aeronave A340-600, matrícula YV 3535 (Autorización Nº282) en la ruta Caracas – Viru Viru – Caracas, el 15 de junio de 2022, cuyo objeto fue transporte de pasajeros. La mencionada aeronave retornó a Caracas a las 02:20 del jueves”.

¿Qué relación existe entre el avión retenido en Buenos Aires y el que llegó a Bolivia?

La Empresa de Transporte Aerocargo del Sur S.A. (Emtrasur) es parte de la filial del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos (Conviasa), ambos pertenecientes al Gobierno nacional de Venezuela. Las aeronaves fueron adquiridas de la empresa iraní Mahin Air.

Según el Gobierno de Estados Unidos, Mahan Air es un brazo operativo de la fuerza Al Quds, una división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica especializada en operaciones de inteligencia militar considerada como un grupo terrorista.

Esta afirmación la dieron autoridades paraguayas quienes reportaron la presencia del mismo avión que llegó a Buenos Aires, pero en mayo de este año.

“Pertenece a una empresa originalmente de Irán y que fue registrada hace poco tiempo por Conviasa, una empresa venezolana, y que llegó a Ciudad del Este entre el 13 y 16 de mayo pasado para trasladar una carga de cigarrillos desde Asunción hasta Aruba. Posteriormente, recibimos un aviso de que es una empresa y por ende, una aeronave que estaba sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos y que sus tripulantes eran miembros de la Fuerza Al-Quds, grupo revolucionario de Irán, a quienes Estados Unidos tiene en una lista de terrorismo”, declaró Federico González, ministro del Interior de Paraguay.

¿Qué participación tuvo BoA con este incidente?

Según el gerente general de Boliviana de Aviación (BoA) Ronald Casso, la empresa aérea Conviasa se contactó con ellos para hacer el transbordo de los pasajeros que estaban varados en Santa Cruz- Bolivia hacia la capital de Argentina. Casso explicó que es un protocolo que suele seguirse cuando se presentan en este tipo de situaciones.

En esa línea, BoA solicitó el permiso para ingresar a la Argentina con ese grupo de pasajeros, pero fue rechazada por las autoridades del vecino país debido a que esas autorizaciones llevan un tiempo de 48 horas; por esa razón, no se trasladó a los pasajeros.

Casso aclaró que no se tiene un convenio con Conviasa y que la operación se iba a realizar bajo un contrato para trasladar a los pasajeros en un vuelo chárter. Es decir, BoA iba a realizar un servicio exclusivo solo para auxiliar a los pasajeros varados en Bolivia que pretendían llegar a Buenos Aires. Como al final no consiguieron la autorización, el avión de Conviasa con los pasajeros retornó a Venezuela.

¿Por qué se retuvieron los aviones?

En el caso de Buenos Aires lo que se sabe es que según la resolución del juez Federico Villena, se trataba de un avión de carga.

Bolivia Verifica se contactó con calificadas fuentes judiciales de Argentina, quienes confirmaron que se está investigando a un avión de carga venezolano que “sería iraní”, el cual llegaba con cinco iraníes en su tripulación y uno de ellos “estaría asociado a una empresa que es pantalla de Al Quds para el contrabando de armas a Siria y el apoyo a Hizbulah”.

Hizbulah es una organización musulmana chií libanesa que cuenta con un brazo político y otro paramilitar.

El periódico argentino Página 12 informó que al avión entraron miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), el Departamento de Unidad de Investigaciones Antiterroristas (DUIA) de la Policía Federal, la Aduana acompañó a la PSA y se utilizaron perros y escáneres, encontrando autopartes de Volkswagen, pero no contrabando, armas, explosivos ni drogas.

El titular de la Agencia Federal de Inteligencia Agustín Rossi indicó sobre los 19 tripulantes que “no hay pedidos de captura ni alertas rojas”.

En el caso boliviano, lo que se conoce es que la aeronave estaba impedida de aterrizar en Argentina tras el escándalo del primer avión venezolano, porque es parte de la flota de una empresa subsidiaria de Conviasa.

¿Qué pasó con los pasajeros?

“Conviasa es una línea aérea de Venezuela y viene hasta Viru Viru, casi viene todos los meses con vuelos a Bolivia. Entonces, no es la primera vez, lo hace frecuentemente; al tener un problema con Argentina, hemos recibido algunos pasajeros que estaban con destino hacia Buenos Aires”, dio a conocer el ministro de Obras Públicas Edgar Montaño.

De un total de 170 pasajeros, al menos 60 retornaron a Caracas en el mismo avión observado mientras el resto permanece en Santa Cruz en un hotel cercano al aeropuerto. Conviasa busca vuelos para sus pasajeros varados, según explicó el ministro Edgar Montaño.

Los pasajeros varados en Argentina continúan esperando, según la resolución de habeas corpus la tripulación cambió el 10 de junio su alojamiento y se mudó al hotel Plaza Canning Design y debe esperar ahí hasta esclarecer el caso.