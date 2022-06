Líder de AUR desinforma sobre la vacuna contra la viruela

Esta enfermedad existe desde la prehistoria, causó estragos en el mundo y mató a miles de personas en diferentes periodos. En 1980 fue erradicada gracias a una campaña de vacunación mundial

El fundador del grupo Acción Humanista Revolucionaria (AUR) Juan Santa Cruz Torrez dijo en un discurso público que la vacuna contra la viruela se creó “hace años” con el propósito de matar a las personas, y que la enfermedad desapareció cuando se dejó de inmunizar a la población. Las palabras de Santa Cruz son falsas. ¿Por qué?

El video sobre el discurso de Santa Cruz dura 19:36 minutos y se difunde a través de grupos de WhatsApp.

“La vacuna contra la viruela de ninguna manera evitó la propagación de la viruela. La vacuna contra la viruela propagó, diseminó la viruela. Se dejó de vacunar contra la viruela y la viruela desapareció”, dijo el representante de la AUR en el video que se difunde desde el 4 de junio de 2022, según su registro.

Las pruebas existentes contradicen en su totalidad el discurso de Santa Cruz. Para hablar del virus de la viruela debemos remontarnos a sus inicios.

La documentación de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos señala que no se tiene un dato exacto del origen de la viruela, pero que la enfermedad ya existía en la prehistoria; sin embargo, se cree que apareció cerca del año 10.000 antes de Cristo, durante los primeros asentamientos agrícolas en el noreste de África.

La evidencia de la enfermedad se identificó en la cabeza momificada del faraón egipcio Ramsés V. La data de muerte fue en el año 1156 antes de Cristo. Otras momias de las dinastías de Egipto también muestran marcas de la viruela en su piel.

La viruela se transmite a través del contacto íntimo y prolongado con personas infectadas y mediante el traspaso de fluidos corporales. Fue una epidemia frecuente en distintas partes del mundo, durante la edad media y entre los siglos V y VII. Para el siglo XVIII, la enfermedad mataba aproximadamente a 400.000 personas por año, sus sobrevivientes quedaban con cicatrices o ciegos.

En 1750 la viruela se trataba con un método llamado variolación que consistía en extraer materia fresca de una de las erupciones de la piel de una persona enferma e injertarla bajo la piel de otras. Esta práctica ayudaba a sobrellevar la enfermedad y se popularizó en Europa.

Entre el 2 y el 3% de las personas que recibían el tratamiento fallecían a causa de la misma enfermedad, por haber contraído tuberculosis o sífilis a través de los injertos.

La Revista Médica de la Clínica las Condes señala que el 14 de mayo de 1796 Edward Jenner extrajo material de una erupción de la viruela de vacas causado por el “cowpox virus” y lo inyectó en el brazo de un niño de 8 años, a esta técnica la llamó “vacunación”. Después de algún tiempo, demostró que el niño no había desarrollado la enfermedad y planteó que este quedó “inmune”.

La técnica se fue aplicando desde entonces y mejorando con el paso del tiempo. La vacunación había reducido drásticamente las tasas de mortalidad, se estima que entre el 30 y el 60% de los no vacunados fallecía o quedaba con secuelas graves de la viruela como calvicie, ceguera y cicatrices.

En 1958, la Asamblea Mundial de la Salud recibió un informe donde indicaba que la viruela desencadenó consecuencias catastróficas en 63 países. Ya en 1967 la Organización Mundial de la Salud (OMS) inició una campaña mundial de vacunación, la erradicación de la enfermedad finalmente se logró en 1977.

El 8 de mayo de 1980 en la Asamblea Mundial de la Salud se dijo que: “El mundo y toda su gente se han liberado de la viruela, que fue la enfermedad más devastadora que se extendió en forma de epidemia a través de muchos países desde tiempos remotos, dejando a su paso muerte, ceguera y desfiguración”.

La historia demuestra que la viruela apareció hace miles de años, que azotó la humanidad de manera constante y que la única manera de hacerle frente fue la vacunación.

Es decir, que no se le puede atribuir la creación de esta enfermedad a ningún laboratorio y tampoco se puede afirmar que la vacuna haya servido para “matar gente” como dice Juan Santa Cruz. Al contrario, la inmunización logró reducir drásticamente las tasas de mortalidad en el mundo.

¿Cómo enfrentó Bolivia a la viruela?

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) indica que en 1957 Bolivia era uno de los principales focos endémicos de la viruela en el continente americano.

La viruela también había causado estragos en el país, este mal era uno de los principales causantes de la ceguera. “Más de una tercera parte de los internados en instituciones para ciegos debían su incapacidad a un ataque de dicha enfermedad”, se lee en un documento publicado por la OPS.

La mayor cantidad de personas que tenían cicatrices de la viruela se encontraba en La Paz y llegaban al 40.9%. El Ministerio de Salud Pública de Bolivia, junto al Servicio Cooperativo Interamericano de Salud Pública y la Administración de Cooperación Internacional de Estados Unidos realizaron una campaña conjunta de vacunación masiva con el objetivo de inmunizar contra la viruela a dos millones y medio de bolivianos para 1958.

Las autoridades sanitarias de Bolivia estuvieron de acuerdo en que no existía otra medida preventiva económica y eficaz que se pueda aplicar con tanta facilidad como la vacuna para hacerle frente a la viruela. Fue así como la inmunización se desarrolló en el país.

El médico y exministro de Salud, Guillermo Cuentas, explicó a Bolivia Verifica que la viruela fue una pandemia mundial que mató a más de 300 millones de personas en el mundo y que en el país también hizo estragos.

“En Bolivia, a partir de 1870 hubo una epidemia muy severa de viruela que generó la pérdida del 10% de la población de Cochabamba. También se presentaron casos en Tarija, en Sucre y en Santa Cruz, en esa época esos fueron los departamentos más afectados. Después de las campañas mundiales de vacunación, el último caso de viruela que se presentó en el mundo fue en el año 1978 y el año 1980 se declaró erradicada a nivel global”.

Bolivia Verifica también le comentó a Cuentas la versión que difunde Juan Santa Cruz. Al respecto el médico dijo que este tipo de opiniones que no tienen “ninguna base científica” no merecen comentario alguno, porque las palabras de este ciudadano “son una aberración técnica”.

¿Qué pasó con la viruela cuando dejó de vacunarse a las personas?

En Estados Unidos se dejó de aplicar la vacuna en 1972, en España y en otras partes del mundo dejó de administrarse y producirse en 1980.

El epidemiólogo y docente de la maestría en Salud Pública de la Universidad Pública de El Alto Christian Sergio Fernández, dijo a Bolivia Verifica que desde 1980 no se han detectado casos de viruela. A la vez, explica que este es un logro en salud a nivel mundial que se consiguió gracias a la vacunación.

“Si no fuera por la vacunación la viruela seguiría matando a miles de personas en el mundo, le debemos mucho a Edward Jenner y a sus predecesores que trabajaron arduamente para lograr erradicar esta enfermedad”, comentó.

Bolivia Verifica envió el video del representante de la AUR a Fernández y después de analizarlo, el médico respondió que “esta persona (Juan Santa Cruz) no sabe nada de medicina y habla sin fundamento”. Recordó que las vacunas no enferman, ni matan a las personas, todo lo contrario, protegen de diferentes enfermedades, según explicó.

La versión de Juan Santa Cruz

Se trató de entrevistar en diferentes oportunidades con el líder de AUR para consultarle si tiene pruebas que respalden sus palabras; sin embargo, no se pudo establecer contacto directo con él. Jaqueline y Raúl, dos miembros de AUR que no quisieron dar sus apellidos, indicaron a Bolivia Verifica que proporcionarán el número de Juan Santa Cruz, pero después de 24 horas no lo hicieron y ya no contestaron las llamadas telefónicas.

También se trató de entrar en contacto con AUR a través de distintos medios, páginas de Facebook, correo electrónico y cuentas en Twitter, pero no se obtuvo respuesta.

Además se contactó en diferentes oportunidades a la comunicadora Daniela Caro, quien es miembro de AUR, pero no quiso brindar el contacto de Juan Santa Cruz, a la vez, dijo a Bolivia Verifica que los verificadores de datos que contradicen las teorías de AUR son “serviles a una mafia criminal elitista que pretende instalar un nuevo orden mundial”.

Otros datos falsos

Juan Santa Cruz no solo se expresó así de las vacunas contra la viruela. En otras oportunidades, dijo que el coronavirus no existe y que los inmunizantes tienen grafeno y otros componentes nocivos para la salud. Declaró en diferentes oportunidades que inmunizarse es “suicidarse”.

