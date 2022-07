Manipulan titular de Unitel sobre marcha encabezada por médicos en La Paz

La movilización fue realizada el pasado 21 de julio. Se viralizó una captura de pantalla que lleva un texto diferente al que difundió el medio de comunicación

Por medio de WhatsApp es difundida una captura de pantalla de una transmisión realizada por el medio televisivo Unitel, cuya imagen compartida desde esta red social es falsa, porque fue alterado el pie de nota original.

La citada publicación lleva el siguiente título:

“Médicos afines a Camacho se movilizan en la Sede de Gobierno. Marchan sin saber porque están marchando” (sic).

En la imagen se observa a manifestantes con mandiles blancos y un pasacalles del Colegio Médico de Bolivia.

En la parte superior de la imagen se observa que la transmisión es en vivo a las 11:37 horas, y el clima marcado muestra que en ese instante era de 13 grados en la ciudad de La Paz.

Para hacer la verificación ingresamos a los portales oficiales de Unitel en búsqueda de dicha transmisión, debido a la hora, no se trata del noticiero, sino de una cápsula informativa. En la página oficial de Unitel en Facebook encontramos la misma secuencia correspondiente al 21 de julio, logrando captar el momento exacto de dónde se extrajo la imagen que fue posteriormente manipulada.

Durante el video, en el minuto 0:41 se observa la misma imagen de los médicos y el pasacalles, también coincide con la hora y el clima, siendo la diferencia central en el pie de nota: “Marchan en defensa de la democracia y la justicia. Conade y plataformas marchan”.

Comparación entre la publicación falsa y la verdadera emitida por Unitel.

Debido a la similitud de la imagen, tomamos contacto con el editor web de Unitel Christopher Andre para corroborar que no se haya difundido un contenido similar, quien respondió a Bolivia Verifica que la imagen que se cuestiona no fue emitida por el medio con ese sentido. Es decir, Unitel no publicó ese titular.

También buscamos en la web sobre una posible descripción de esta índole, pero no se encontró ninguna referencia idéntica.

Sobre la marcha del 21 de julio en la ciudad de La Paz

El Colegio Médico de Bolivia convocó el 21 de julio a la marcha nacional “en defensa de la libertad, la justicia y la democracia” para la jornada del 21 de julio, iniciando con una concentración a las 10:00 en puertas del Hospital de Clínicas. Esta manifestación fue encabezada por Luis Larrea, presidente del Colegio Médico, pero también participaron otras 14 organizaciones de diferentes sectores.

Entre las organizaciones participantes estaba el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade).

Según la convocatoria, el motivo de la protesta es en rechazo a las acciones de “amedrentamiento” del sistema judicial, al que acusan de realizar “persecuciones” en contra de las personas que participaron de las movilizaciones de 2019.