Ninguna cartera estatal está regalando premios por WhatsApp

Con un mensaje que promete dinero y regalos, intentan estafar a los usuarios

Un seguidor de Bolivia Verifica indicó que le llegaron mensajes del número 77063327, donde le informan que el 3 de junio de 2022 ganó un premio. Asimismo, afirman que son del Ministerio de Telecomunicaciones y que debe enviar fotos de su carnet de identidad para corroborar los datos y recién le enviarán su regalo. Sin embargo, esta forma de interacción, a través de WhatsApp es una estafa.

Para comenzar con la verificación, se debe aclarar que en el país no existe un Ministerio de Telecomunicaciones pero sí un Viceministerio. Desde la página de Facebook de esa cartera de Estado confirmaron a Bolivia Verifica que no están realizando ningún concurso.

Por otro lado, indagamos sobre el número que contacta y detectamos que envió mensajes similares en el mes de febrero:

Así también se encontró una nota, agosto de 2009, en el sitio web telecombol.com donde alertan sobre este tipo de mensajes; en esa oportunidad ofrecían de premio una camioneta y dinero.

Para entregarle el monto económico, les indican que deben crearle una cuenta bancaria y para hacerlo le piden que cargue 100 bolivianos a un número de celular. Además, llaman a la persona y quien le habla se identifica como: Daniel Guzman, Walter Torrico o Mario Sandóval.

En el caso de este mensaje que se está verificando, la persona se presenta como el licenciado Walter Torrico Zambrana e incluso dice que a la persona que ya le está enviando el premio hasta el departamento donde está, como prueba de ello envía foto de un supuesto documento de traslado:

En esta imagen se aprecia varias incoherencias, por ejemplo: no aparece el logo de ningún ministerio. La persona que firma no especifica su cargo, sigue diciendo que existe el “Ministerio de Telecomunicaciones”, además, el número de placa del supuesto vehículo no aparece registrado en el Registro Único para la Administración Tributaria Municipal (RUAT), según corroboró el equipo de Bolivia Verifica:

Por todo lo expuesto, este mensaje se trata de una estafa. Cabe aclarar que ninguna entidad que realice un concurso legalmente establecido pedirá datos personales o documentos vía WhatsApp para canjear el premio.