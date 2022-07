No es verdad que la ejecución presupuestaria de la Alcaldía de El Alto es baja comparada con ciudades capitales

El Gobierno municipal de El Alto ejecutó hasta mayo un 25.3% y hasta julio 32%, estando en el estándar de porcentajes que llevan los municipios capitales de los nueve departamentos

Marcelo Blanco y David Ovando / Verificadores

La concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Wilma Alanoca, dijo en el programa Estudio Abierto de ATB que el porcentaje de ejecución presupuestaria de la Alcaldía de El Alto era bajo comparado con ciudades capitales. Sin embargo, esta información es falsa.

“Hasta la fecha, según datos del Sigep (Sistema de Información y Gestión del Empleo Público), del Ministerio de Economía, hemos ejecutado un 30% (la Alcaldía de El Alto), que es bajo a comparación de ciudades capitales”, dijo Alanoca el 14 de julio de 2022 una entrevista en la red ATB (minuto 22:32).

Según el exconcejal de Cochabamba, Edwin Jiménez, se aclaró que la ejecución presupuestaria es el monto económico que tiene una entidad pública (como las alcaldías) que está destinado a pagar el Plan Operativo Anual (POA), planillas y gastos en general. El dinero viene en parte del Gobierno (de regalías por hidrocarburos, entre otros.) y por otra parte de sus ingresos propios como impuestos municipales.

Para verificar la declaración de Alanoca, el equipo de Bolivia Verifica ingresó al sistema del Sigep y encontró un informe del Ministerio de Economía que muestra la ejecución presupuestaria hasta el 31 de mayo de 2022. Ahí se muestra que, hasta esa fecha, la Alcaldía de El Alto ejecutó un 25.24% de su presupuesto general.

¿Cómo están las otras ciudades?

Revisando la misma tabla y comparando con un cuadro que publicó el 13 de julio el alcalde de La Paz, Iván Arias, en su cuenta de Twitter. La tabla es la siguiente:

Como se puede apreciar, el porcentaje que tienen las ciudades capitales no difiere demasiado a lo ejecutado en El Alto, tal como lo aseveró falsamente Alanoca. Estos datos del municipio paceño también se los puede encontrar en su página web.

El exconcejal Jiménez afirmó al equipo de Bolivia Verifica que la ejecución presupuestaria no se puede dividir por meses porque hay algunos donde se sube gran cantidad de porcentaje y otros que no, por un tema de licitaciones, contratos y trámites.

“Los primeros meses, el primer y segundo mes casi no hay ejecución presupuestaria porque el Gobierno no te desembolsa el mes de enero, lo hace en febrero. Segundo, no tienes lanzados los procesos de contratación, eso lo haces luego de tener el presupuesto (...). Los meses que sube la mayor cantidad de ejecución presupuestaria es noviembre y diciembre”, declaró la exautoridad.

Con respecto al porcentaje ejecutado que lleva la ciudad de El Alto dijo que no está mal porque en los últimos meses sube la ejecución. “Estar bordeando un 40% la ejecución presupuestaria no está tan mal. Obviamente lo lógico sería que tengas el 50%, pero si estás bordeando el 40% no está mal”, aseveró.

El analista económico, Alberto Bonadona, expresó estar de acuerdo con lo que menciona el exconcejal sobre el porcentaje que lleva en ejecución presupuestaria la Alcaldía de El Alto. “Comparativamente hablando con todas las entidades estatales, más o menos, todas las entidades estatales deben estar por ahí. Es un presupuesto que está en la media de lo que hacen los ministerios u otro organismo estatal”, mencionó.

Hasta este mes de julio, la Alcaldía de El Alto lleva un 32% de ejecución presupuestaria, según confirmó a nuestro medio el secretario de Administración y Finanzas, Jhonny Barrera.

“El presupuesto ejecutado a nivel institucional a la fecha es del 32%, de los cuales se tiene el presupuesto ejecutado en estado preventivo del 61,14% (proyectos que están en proceso de contratación), según modalidad de contratación. En el primer semestre se iniciaron los procesos de contratación de los proyectos, en el segundo semestre se está procediendo a la cancelación y correspondiente ejecución financiera”, puntualizó Barrera.

Además nos compartió la siguiente tabla:

Conversamos con el secretario de Finanzas de la Alcaldía de Cochabamba, Mauricio Muñoz, para saber su avance en ejecución presupuestaria. Aseguró que hasta el 24 de julio han alcanzado un 36%, siendo más elevado que el municipio de El Alto, pero solo por 4%.

Compartió el cuadro que se muestra a continuación:

Contactamos al comunicador de la concejal Alanoca para poder hablar con ella y saber en qué se basa para decir que el porcentaje del presupuesto ejecutado por la Alcaldía de El Alto es bajo a comparación con ciudades capitales, pero no tuvimos ninguna respuesta hasta el cierre de edición de esta verificación.