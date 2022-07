No existe amenaza de cárcel a quienes levanten la bandera LGBTI en el Mundial de Fútbol

La desinformación no solo es compartida en las redes sociales, algunos medios de comunicación también la difundieron erróneamente. Esta es la primera vez que la FIFA organiza una Copa del Mundo en un país de Oriente Medio, donde sí existen cierto tipo de restricciones

En Twitter circulan publicaciones que aseguran que un portavoz de Catar advirtió a quienes levanten la bandera de la comunidad LGBTI en el Mundial de Fútbol 2022, porque serán arrestados y condenados entre 7 y 11 años de prisión; sin embargo, este contenido es falso.

La desinformación dice lo siguiente:

Portavoz de Qatar: “quien levante la bandera LGBTQ en la copa del mundo será arrestado por 7 u 11 años, estamos aquí en un país islámico, debes respetar nuestra religión, creencias y cultura” (sic), se lee en el post de @YACMediaProd que fue publicado el 27 de junio de 2022 a las 3:58. Además de este texto, se adjunta la imagen de un qatarí en una testera de la Federación Internacional del Fútbol Asociado (FIFA).

El equipo de Bolivia Verifica indagó sobre este tuit y encontró que el 25 de junio es la fecha más antigua de este contenido, el cual fue difundido por el usuario @kunafa_says. El post es exactamente el mismo.

Mediante la búsqueda inversa se rastreó el origen de esta imagen. La misma fue tomada por el sitio alamy.es el 31 de marzo de 2022.

La persona que aparece en la testera es el secretario general del Comité Supremo de Entrega y Legado de Catar Hassan Al-Thawadi. El texto de descripción indica que la foto fue tomada en el 72 Congreso de la FIFA en el Centro de Exposiciones y Convenciones de Doha.

También se realizó la búsqueda en Google de la frase atribuida a Hassan Al-Thawadi, tanto en español, inglés y árabe, pero no se halló rastro de la misma. Sí hay notas, cuya fuente es esta misma publicación.

Sí se encontraron chequeos de las verificadoras españolas Newtral y Maldita. Esta última chequeadora contactó a la Embajada de Catar en España para consultar por esta versión.

Desde el Departamento de Comunicación de la Embajada de Catar en España confirmaron que ese contenido es falso, ningún portavoz dio tales aseveraciones.

Newtral tomó contacto con el Comité Organizador del Mundial en Catar vía correo electrónico. Por ese medio, corroboraron que “son completamente falsas” esas declaraciones. Además, les compartieron tuits del especialista en desinformación y temas de Cercano Oriente Marc Owen, quien es colaborador en medios de comunicación como New York Times y la BBC.

An account set up in March 2022 has tweeted a quote attributed to a 'Qatar spokesperon', saying that those who hold up the pride flag will be arrested for 7 – 11 years. It's been retweeted almost 20k times and like +50k times. Problem is, no official ever said it. pic.twitter.com/UcH8WZc5It

— Marc Owen Jones (@marcowenjones) June 27, 2022