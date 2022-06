¿Qué sabemos de la denuncia por presunta corrupción en el tramo Trinidad-Sachojere?

Un portal de noticias de Trinidad publicó hace menos de una semana una presunta citación a audiencia de medidas cautelares en contra del ciudadano Hans C.V. dentro de un proceso de presunta corrupción. ¿Qué sabemos de esta denuncia? ¿Es esto real?, te lo contamos

Ricardo Gutiérrez/ La Palabra del Beni

A través de un portal de noticias de Facebook salió a la luz una citación a audiencia de medidas cautelares para el ciudadano Hans C.V. dentro de un proceso de presunta corrupción. La publicación señaló que había funcionarios de la Gobernación del Beni denunciados por este caso. ¿Qué sabemos de esta denuncia?

¿Quiénes son los presuntos implicados en esta denuncia?

La denuncia por presunta corrupción en el mantenimiento del tramo Trinidad-Sachojere, tiene más de 10 personas denunciadas, entre ellas la primera autoridad del Beni en su calidad de Máxima Autoridad Ejecutiva (MAE) del Departamento.

El gobernador del Beni está en calidad de denunciado dentro de un proceso por presunta corrupción en el mantenimiento del tramo vial Trinidad-Sachojere. El caso número 80110212200210 está en proceso de investigación en la fiscalía de Trinidad.

“Efectivamente el señor Alejandro Unzueta ha sido denunciado por el asambleísta Limbert Herbas. Nosotros (como Fiscalía) no investigamos personas, investigamos hechos que presuntamente constituyan delitos”, sostuvo el fiscal de Distrito Ruthiar Vásquez.

Además, se encuentran en calidad de denunciadas otras autoridades de la Gobernación beniana.

“Se denunció al gobernador del Beni solo en su calidad de MAE; él no ha intervenido en este proceso; además están denunciados: la Secretaría de Obras Públicas, el Secretario de Finanzas, y dos inspectores de los tramos, que dependen de la Secretaría de Obras Públicas”, declaró la Secretaria de Transparencia de la Gobernación, Martha Mejía..

¿Quién denunció este caso y en qué fecha?

La denuncia fue presentada el 16 de febrero del 2022, por el asambleísta del Movimiento Al Socialismo (MAS) Limbert Herbas. La fiscalía aceptó la denuncia, y ya realizó una imputación formal contra uno de los más de 10 denunciados.

“Denuncié en mi calidad de asambleísta departamental el tramo Trinidad-Sachojere (...) nosotros hicimos la denuncia contra la Gobernación del Beni, la Secretaría de Obras Públicas, queremos que se demuestre si hicieron malversación de recursos o no, estamos cumpliendo nuestro rol de fiscalización”, declaró Herbas.

¿Cuántas personas tienen imputación formal por este caso?

Hasta el momento solo tiene imputación formal una persona de las denunciadas, la semana pasada fue programada la audiencia de medidas cautelares con esta.

El día domingo 5 de junio de 2022 tenía que llevarse a cabo la audiencia de medidas cautelares contra Hans C.V. primer y hasta el momento único imputado en este caso. Debido a la recusación del juez designado, la audiencia se llevó a cabo el día martes, concluyendo finalmente con la detención preventiva de Hans C.V.

¿Está denunciado el Gobernador en este caso?

La Secretaria Departamental de Transparencia, remarcó que en ningún momento la primera autoridad del Beni ha sido imputado por esta denuncia.

“No había ninguna imputación contra el Gobernador, en ningún momento, esa fue una mala información que se manejó; el gobernador no ha sido imputado. Existe un solo imputado, uno de los dueños de las empresas que se adjudicaron los tramos Sachojere- Trinidad (Tranca Laguna Suárez) (...) el gobernador en ningún momento estuvo imputado”, remarcó Mejía.

¿Cuál es la diferencia entre imputado y denunciado?

Tanto denunciado como imputado son dos términos muy usuales cuando nos referimos a procesos jurídicos, no obstante, es muy importante entender que no se trata de lo mismo.

Denunciado es aquella persona que en su contra se ha presentado una denuncia conforme al Código de Procedimiento Penal. Las denuncias sólo operan en el ámbito penal, en el ámbito civil se llaman demandas.

Por otra parte, el imputado es aquella persona contra la que se ha emitido una imputación formal a cargo del Ministerio Público.

“Imputado es la persona que ha de responder en un proceso de investigación, a cargo del Ministerio Público, institución que se convierte en el director funcional de la investigación y recibe apoyo de la Policía”, declaró Jorge Quiroz, abogado constitucionalista.

Es decir, cuando alguien es acusado a través de una demanda o una denuncia es “denunciado” en etapa inicial. Posteriormente, cuando el Ministerio Público establece que corresponde la investigación, se pasa a la etapa posterior y entonces nos referimos a un “imputado”.

“Primero se presenta la denuncia, opera lo que es la etapa preliminar que dura 20 días (teóricamente), mínimo se le tiene que tomar su declaración, en base a las investigación y declaración se realiza la imputación, si es que lo amerita o no. Sino amerita que se realice la imputación, lo que corresponde es rechazar la denuncia o en todo caso dejar sin efecto aquella investigación”, acotó Quiroz.

¿Cuáles son los hechos que generaron la denuncia en este caso?

Según relató el asambleísta Limbert Herbas, llegaron a su oficina personas denunciando presuntos hechos de corrupción en el mejoramiento del tramo vial Trinidad-Sachojere.

El hecho denunciado se basa en la firma de un contrato para los trabajos en ese tramo, que según Herbas daba un plazo de entre 7 a 8 días para realizar el mantenimiento.

“El contrato contemplaba 7 a 8 días, pero supuestamente lo entregaron en 48 hrs. Trabajaron el 24 de diciembre, el 25 de diciembre y supuestamente lo entregaron el 26”, sostuvo Herbas.

El asambleísta remarcó que la denuncia llegó a su bancada por personas que presuntamente habían trabajado en la obra.

“Trabajadores que nunca fueron a trabajar, supuestamente trabajaron más de 300 funcionarios, aparentemente solo habían 80, vemos como recursos destinados a una obra aparentemente se fueron a otro lado (...) dicen que es persecución política, maldad, esta denuncia llegó a nuestra bancada, estamos cumpliendo con nuestro rol fiscalizador”, completó el asambleísta.

¿Cuál es la posición del Gobierno Autónomo Departamental?

Según manda la norma (el artículo 14 de la Ley 004 “De Lucha Contra la Corrupción, Enriquecimiento Ilícito e Investigación de Fortunas Marcelo Quiroga Santa Cruz), la Gobernación del Beni, se constituyó en parte querellante de la denuncia presentada ante el Ministerio Público, así lo aseguró el Secretario Departamental de Justicia, Franz Muñoz Viruez.

“En realidad queremos que todo esto salga a la luz, salga la verdad, caiga quien caiga. He tenido conocimiento de lo que sucedió (...) Están manejando mal el caso, dicen que era mejoramiento de la carretera, pero era una limpieza, desmontado de los lados (berma), están manejando como si hayan querido hacer mantenimiento a la carretera (...) estamos tratando de poner orden y saber realmente lo que se estaba tratando de hacer en el tramo”, declaró Muñoz.

El Secretario Departamental, dijo que este caso parecería estar direccionado, acusando que el investigador del caso estaría parcializado.

“El investigador está totalmente parcializado, (ya estamos haciendo) representación contra este investigador, ha querido extorsionar a unos denunciados”, denunció Muñoz.

Al concluir, la autoridad departamental volvió a denunciar (como lo hizo en medios de comunicación local) un aparente tráfico de influencias.

“Solicité una reunión con el Ministerio Público, porque nuestros procesos no prosperan, damos pruebas de auditoría, informes técnicos jurídicos y no prosperan. Presentamos en octubre del año pasado, cuando era Secretario de Transparencia proceso que están dormidos y ahí no los mueven (...) hay un claro tráfico de influencias”, concluyó Muñoz.

El tramo de la discordia

La población de Loreto, es un municipio ubicado a 54 Km de la ciudad de Trinidad; es la primera misión jesuítica del Beni y depositaria del santuario de la Virgen de Loreto, declarada “Reina y Patrona” del departamento.

La importancia de la población es de alto valor para los fieles católicos, que cada 7 de octubre, festividad conocida como “Las Lágrimas de Loreto”, peregrinan hasta la población loretana.

Desde hace más de 12 años se trata de concretar el asfaltado de la carretera, que en su mayoría es de ripio y tierra. La gestión del ex gobernador Alex Ferrier, prometió el asfaltado de la carretera, pero se concretó la obra.