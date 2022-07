Rómulo Calvo no dijo que vale más que Marco Pumari

El líder cívico cruceño denunció que pretendían detenerlo, sin embargo, continúa cumpliendo su arresto domiciliario

El 21 de julio de 2022, el presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, denunció que la Policía quería aprehenderlo. Bajo ese contexto, se difunde una fotocita que le atribuye las siguientes palabras: “Yo sé que Camacho no permitirá que me encarcelen como a Pumari, yo valgo más”. Este contenido es falso y para hacerlo creíble, colocaron el logo del medio cruceño El Deber. El matutino cruceño no realizó esa publicación.

La editora web de El Deber, Gina Justiniano, revisó la fotocita y dijo a Bolivia Verifica que es “falsa”. La imagen tampoco figura en el sitio web, ni en las redes sociales del medio cruceño.

Después de realizar distintas búsquedas en varios sitios web, se comprobó que no existe evidencia que pruebe que Calvo haya dicho que vale más que el exlíder cívico de Potosí, Marco Pumari.

El dato que es objeto de nuestra verificación, fue publicado el 22 de julio de 2022 en la página de Facebook “Juventudes de izquierda Bolivia”. En 24 horas fue compartido 32 veces y, según el análisis de la herramienta digital CrowdTangle, obtuvo un alcance potencial de 182.722 usuarios.

La aprehensión de Rómulo Calvo

A través de las redes sociales y medios de comunicación, Calvo alertó a la ciudadanía que habían policías a fuera de su casa y que pretendían detenerlo. Sin embargo, la Policía Boliviana y el fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, negaron que exista una orden de aprehensión en contra del líder cívico.

Calvo cuenta con detención domiciliaria desde febrero de 2022 por ejercicio ilegal de la profesión. Fue denunciado por ejercer como proctólogo de la caja Petrolera de Salud de Santa Cruz sin tener título académico.