Verdadero: Tarija reportó un crecimiento del 411% de casos Covid en las últimas semanas

¿Pandemia controlada? El Jefe de Epidemiología del Sedes cree que aún no. Considera que los casos positivos son mayores a los reportados, pero la falta de testeos impide tener una cifra real

NATALIA SEAS/EL PAÍS

Los casos positivos de Covid-19 en el departamento de Tarija han ido aumentado, aunque ese incremento no ha sido sostenido, pues ha variado según la semana epidemiológica (SE). Se considera semana epidemiológica a la medición temporal semanal dentro del calendario anual. Por tanto, los 365 días del año quedan agrupados en 52 (en algunos casos 53) semanas epidemiológicas.

La presidenta del Comité de Emergencia Departamental (COED), María Lourdes Vaca, dijo sentirse preocupada por el incremento de contagios y habló de un aumento de 411 por ciento, esto debido a que durante la semana epidemiológica 21 se registraron 17 casos positivos, mientras que en la semana epidemiológica 22 hubo 70 casos positivos.

“En relación a la semana 21, de tener 17 casos subimos a 70 casos en la semana 22, estamos hablando de un 411% de incremento. Eso nos debe llamar a la reflexión a todos los ciudadanos, pero fundamentalmente a aquellos que no se vacunaron, pues el periodo de inmunización de la segunda y tercera dosis, está concluyendo”, afirmó Vaca.

El dato es correcto, si se realiza la comparación únicamente entre las semanas 21 y 22. La fórmula es la siguiente: 70/17*100 = 411.76

Según los reportes del Ministerio de Salud, basados en los informes del Sedes, en la semana epidemiológica 19 se reportaron 9 casos positivos de Covid-19, en la 20 hubo 13 casos, en la semana 21, 17 positivos, en la 22, 70 casos positivos de coronavirus y en la semana epidemiológica 23 sumaron otros 70 casos positivos.

Efectivamente, el incremento de casos se ha mantenido en 411 por ciento. El porcentaje se ve alto, porque en la semana epidemiológica 21 la cifra fue relativamente baja, de 17. Si se hace una comparación con la semana epidemiológica dos, que fue cuando Tarija reportó los picos de contagios más altos de toda la pandemia, de 9.427 casos positivos, el incremento sería de solo 0,74 por ciento.

En cualquiera de los casos, los positivos de Covid-19 siguen manteniendo en vilo a las autoridades en salud.

Vacunación

Desde el Sedes de Tarija se sigue haciendo incidencia en la vacunación. Actualmente, la cobertura se estancó en la tercera y cuarta dosis. En ambos casos apenas se llegó a entre 30 a 43 por ciento, de una población de 396.952 personas.

Juan José Villena, jefe de Epidemiología del Sedes, explicó que para que el porcentaje de la población vacunada suba un punto, se tendría que vacunar a más de 10 mil personas. El sábado 11 de junio solo se aplicaron 45 vacunas.

Sin embargo, Villena cree que esas cifras pueden mejorar por el invierno. “Mucha gente se ha quedado en la segunda dosis, y ahora están aprovechando para ponerse la tercera y cuarta dosis, porque es la cobertura que ahora nos exige el Ministerio de Salud”, explicó.

Y si bien hubo un crecimiento de 411 por ciento en los contagios, el Jefe de Epidemiología del Sedes dijo que no son casos graves, es decir, que no han requerido terapia intensiva.

“La internación en los hospitales no ha variado en estas dos semanas. En el Hospital San Juan de Dios hay dos pacientes y el Chaco uno (hospitalizados). Entonces, no ha subido la internación”, indicó.

¿Pandemia controlada? Villena cree que aún no. Considera que los casos positivos son mayores a los reportados, pero la falta de testeos impide tener una cifra real.

“No se está testeando, la gente no está yendo a los centros de salud para hacerse una prueba Covid. Si de repente los municipios comenzaran a activar sus brigadas, subiría mucho más la casuística, pero no está pasando eso, porque ellos dicen que no tienen recursos y esperan que haya una nueva emergencia sanitaria para disponer de lo que dé el Gobierno”, lamentó.