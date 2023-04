En realidad, un aniversario no representa una estación de llegada, sino solamente una estación de paso que obliga al recuerdo, a la reflexión, a detener por un momento ese viaje trabajoso de hacer el club día a día y mirar por un momento el pasado para saber de dónde venimos y recordar a aquellos que antes de nosotros hicieron tanto para llegar a donde hoy estamos, para tratar de interpretar los sueños que los llevaron a dar su tiempo y esfuerzo para hacer el Bolívar.

Consideramos importante escudriñar en el pasado del club, porque creemos que quien no conoce bien su historia difícilmente encontrará el derrotero cierto para su futuro, no solamente buscando el análisis sistemático de los hechos, también tratando de indagar en las ideas y los sueños de los fundadores, de la que luego tomaron la posta otros nuevos dirigentes en el esfuerzo, en el desprendimiento, pero también en añadirle nuevas ilusiones y nuevos sueños. Estamos persuadidos de que las grandes instituciones no se pueden hacer con la mira en el corto plazo y los objetivos pequeños. Las instituciones, como las personas, son tan grandes como sus sueños y saber que pensaban y soñaban los Terán, Oso Gamarra, Chichi Siles, Lauro Ocampo o el gran Mario Mercado nos ayudó a encontrar el derrotero para nuestra institución, porque quien no tiene un objetivo claro, jamás encontrará vientos favorables.

El fútbol en Inglaterra nace, se organiza y desarrolla en medio del auge de la época victoriana y la revolución industrial y con ella se irradia a Europa y América en una suerte de diáspora a través de los puertos y los ferrocarriles. No tarda mucho en llegar a Oruro ciudad terminal del ferrocarril para que en 1886 se fundara el Oruro Royal Foot Ball Club y sin solución de continuidad en La Paz, una ciudad emergente, aparecerían el Bolivian Rangers, luego el Thunders, el Nimbles, el The Strongest, en Sucre el Stormers, en Potosí el Highlanders, para que finalmente hace 98 años se fundara el Club Bolívar.

El primer acto de rebeldía fue romper con la tendencia imperante y adoptar un nombre en español, lo segundo fue buscar un nombre que cumpla con el doble propósito de ser un paradigma de sus aspiraciones y que pueda salir del elitismo inicial del fútbol y transversalizar a toda la sociedad de la ciudad y del país.

El Bolívar nace para hacerse un club con alma, como la ciudad que lo hizo nacer, paceños de nacimiento y bolivianos de convicción. Bolívar toma posición del fútbol en Bolivia y se convierte en su puente y su bandera.

A los que se identifican con sus colores les produce una sensación indescriptible que sólo los bolivaristas entienden. Bolívar es el nombre más importante de Bolivia que se integra a mil nombres que han pasado por sus filas: jugadores, dirigentes, entrenadores, grandes personalidades, socios e hinchas. “Digo Bolívar y se me aclara el alma” rezaba Fernando Díez de Medina.

Bolivianos de todas las latitudes, ciudadanos de todas las geografías del mundo, legionarios internacionales se integran a la institución y marcan la historia más importante de resultados que ha podido ser conseguida por un club en Bolivia.

Bolívar es una lista interminable de hombres y pasiones de diversa naturaleza que lo han convertido en el campeón del siglo pasado y en la esperanza más importante en este siglo del conocimiento y la información.

No todo fue bienaventuranza, como en las grandes historias, también hubo tragedia. En 1964 cuando descendimos, mostramos de qué estábamos hechos, aparecieron los Siles, los Alem, los Noda, los Rojas, los Mercado y como el ave Fénix resurgimos más fuertes y victoriosos. Algo análogo ocurrió el 2007 cuando negros nubarrones aparecían en el horizonte que auguraban un destino fatal. Precedida por una emotiva movilización del bolivarismo en la Plaza Abaroa, en las asambleas del Club de La Paz, en las urnas providencialmente aparece la figura de Marcelo Claure, un amigo celeste, que aceptó el reto de sacar al Club Bolívar de la sala de terapia intensiva para cuidarlo y fortalecerlo. Trajo todo el bagaje de su juventud y su inmensa capacidad empresarial para emprender la patriada de sacar al Bolívar de su desesperada situación consciente de que el Bolívar no es una cosa hecha, sino que se va haciendo día a día como fruto de un esfuerzo sostenido.

Después de hacer hincapié en lo más importante, que es haber impedido que el Bolívar se muera, acompaña un proyecto serio para dar una nueva visión y misión bolivarista, con objetivos de hacer del Bolívar nuevamente el club más grande del país, recuperar el prestigio perdido, reconciliarse con su hinchada creando diversos lazos de integración, hacer de la Academia un vehículo de unidad, identidad, orgullo y alegría populares y en lo institucional conjugar lo deportivo con lo empresarial para alcanzar una plena auto sostenibilidad, integrando al Bolívar a los desafíos y la dinámica del fútbol del mañana, dar un tránsito generacional e ideológico hacia una dirigencia joven para llevar a Bolívar a su centenario en el punto más alto de su rica historia.

Es así que crea una nueva estructura administrativa, que en lo deportivo alcanza los 30 campeonatos nacionales, que conforma una alianza con el City Group de Inglaterra para absorber las mejores prácticas del primer mundo, que se lanza a crear una infraestructura deportiva nueva y con la mirada en el futuro entregando un Centro de Alto Rendimiento de ensueño (que me honró inmensamente al ser bautizado con mi nombre), mientras están en camino, para ser entregados en el año del Centenario, un moderno estadio en Tembladerani y un Centro de formación de jóvenes en Santa Cruz. Asimismo avanza sin concentrarse en mirarse el ombligo sino en ver el fútbol boliviano como un todo más allá de Bolívar y trae opciones para mejorar los ingresos de todos los clubes que finalmente se concretó, lo mismo empujando la rápida adopción de la tecnología que también se concretó y ahora generando un proyecto de formación y potenciamiento dirigencial –condición sine qua nom– para el crecimiento sostenido de todos y cada uno de los clubes del profesionalismo, el fútbol de asociaciones y el fútbol boliviano en su conjunto a través de la conformación de cursos académicos multidisciplinarios de nivel profesional.

El Bolívar está de fiesta agradeciendo a Marcelo Claure por hacer tanto por el club siguiendo el legado del Libertador Simón Bolívar, a quién debemos nuestro nombre, que es: “Primero soñar, después proyectar y luego realizar”.