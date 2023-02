La falta de gol en Bolívar comenzó a preocupar al director técnico Beñat San José. La inefectividad de los celestes en los últimos dos encuentros, ante The Strongest y el jueves con Wilstermann, sin duda pasó factura. Con dos derrotas consecutivas, una en el torneo Todos Contra Todos y otra por el campeonato de series, la Academia cedió espacios y el estilo de juego que pretende el español no aparece.

“Necesitamos distintas combinaciones, romper bloques bajos. Tuvimos posesión de balón, pero sin tantas ocasiones de gol. Tenemos que hacer ocasiones de gol y empezar a agarrar nuevas sinergias y cuidar los contragolpes. Nos vamos muy arriba y queremos atacar con muchos efectivos y los rivales tienen gente que nos daña. (En Wilstermann) tuvieron efectividad 100%, hay que felicitarlos en eso, pero sí es verdad que no sólo es la posesión, hay que encontrar sinergias distintas y hacer ocasiones”, enfatizó el entrenador a su arribo a la ciudad de El Alto.

El primer plantel de la Academia no tiene tiempo para lamentos, ayer realizó un trabajo regenerativo en el hotel de Cochabamba, y hoy el técnico definirá el onceno que presentará mañana cuando reciba a Oriente Petrolero por la cuarta fecha del torneo de la División Profesional.

El DT hizo referencia a la conducta que tuvo el defensor uruguayo Bryan Bentaberry, en el cambio que tuvo, cuando pateó la botella de agua del entrenador. Según el técnico, el charrúa estaba molesto por el partido y dijo que recibió las disculpas del futbolista en el vestuario.

“Él dio una patada a la botella cuando salió, es un jugador de pura sangre y nada más. La verdad que es un gesto que todos queremos ganar, de rabia; además, mostró que es un gran profesional porque enseguida me pidió disculpas. En la última ocasión, que siempre nos juntamos con el grupo, pidió disculpas al grupo. En el vestuario demostró personalidad y respeto al grupo. Bryan pateó la botella y ya está. A mí también me gustan jugadores que se cabreen y todos queremos ganar y no pasa de ahí”, afirmó.

Para Beñat San José el vestuario no está quebrado y por el cambio que hubo en el plantel reconoció que le cuesta que se engrane el juego; sin embargo, apuntó que de este mal momento se sale con trabajo y que no permitirá que desestabilicen su grupo.

“Al principio cuesta y como ustedes saben, en mi cargo hemos sido bicampeones, hay veces que cuesta levantar. La verdad que ayer (jueves) fue un partido que nos costó mucho, como es el Bolívar golpea más, pero siempre me costó al principio pero a todos los técnicos del mundo, el año pasado al técnico (Antonio Carlos Zago) también le costó”, enfatizó.

El técnico vasco afirmó que la responsabilidad de estos resultados es de él y que los errores sobre todo son grupales, no de un solo jugador.

Bolívar trabajará hoy en la mañana, no contará para el domingo con Bentaberry, por su expulsión en el clásico paceño. Todo apunta a que nuevamente Nicolás Ferreyra aparecerá en la defensa.