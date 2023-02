“Nosotros hemos enviado la carta, viendo el atropello que se ha tenido en el Congreso no sólo a las personas sino estamos reclamando por la legalidad y porque se cumpla la norma de la propia Federación Boliviana de Fútbol, por eso denunciamos a la FBF, considerando que se ha vulnerado la ley, no se les ha dado lugar a Juan Mejía y Froilán Zapata -que son abogados- a que puedan defenderse, porque la norma establece que debe estar justificado el despido o cesación, pueden hacerlo pero no existe una justificación y por eso es una ilegalidad”, afirmó el abogado del TSA a Campeones de Página Siete.

Por este motivo, afirmó que se pide al titular de la FBF que se corrija esta situación, en la carta enviada ayer.

“Por mucho que el Congreso sea la última instancia del órgano superior y sea magno, no puede ir contra la propia norma de la Federación y contra la ley, nadie está por encima de la ley, esa es la situación”, remarcó el abogado.

Castellón considera que si no se corrige esta situación, "la ilegalidad la vamos a tener y eso no es posible". Por ello, como también se menciona en la carta, no se descarta denunciar en todos los alrededores, incluso llegar a estados internacionales como FIFA, CONMEBOL y Fifpro.

También se mostró llano a dialogar en torno al tema, con quién fuere posible.

“Si tenemos que reunirnos y la FBF nos requiere, lo tenemos que hacer porque debemos hacer respetar la legalidad”, dijo el abogado que es miembro del TSA.