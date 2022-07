“Al no dar audios del VAR se socapa el mal arbitraje”

Después de exigir la renuncia de Juan Carlos Lugones a la gerencia del VAR, el presidente de Guabirá, Rafael Paz, consideró que “se está socapando a los árbitros” si no se dan a conocer los audios de la sala VOR de los partidos que jugó el cuadro azucarero contra Always Ready y Wilstermann.

“Al no darnos estos audios del VAR se está socapando el mal arbitraje y si las cosas están así, él (Lugones) está escondiendo algo. Debe transparentarse por el bien de todos”, dijo Paz durante una conferencia de prensa en Santa Cruz.

La dirigencia del club de Montero pidió el 4 de julio los audios del encuentro que su plantel disputó ante Always Ready (0-1), la misma solicitud se hizo una semana después y hasta la fecha no hay respuesta. El lunes se hizo el pedido formal, a través de la FBF, del lance contra Wilstermann (2-2). “Lastimosamente, el VAR en vez de favorecernos, nos ha perjudicado, pero sigo confiando en ello y sé que las cosas deben cambiar”, declaró Paz y denunció que la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) y de la gerencia VAR no atienden sus pedidos. Paz pidió que Lugones sea removido del cargo. “Tiene que renunciar, la federación tiene que sacarlo porque no puede socapar las cosas malas”. El dirigente del equipo azucarero indicó que en cualquier parte del mundo se hacen públicos los audios del VOR.