El español Carlos Alcaraz contó este martes una anécdota sobre la forma en la que se motiva en las horas previas a sus partidos y reveló que siempre escucha y canta “muy fuerte” junto a su cuerpo técnico las canciones de la película Rocky, en particular ‘Eye of the tiger’ de Survivor.

”Siempre me acuerdo de las películas de Rocky, de todas las canciones de Rocky. Cada día de partido, en el coche pongo tres canciones de Rocky, como ‘Eye of the Tiger’”, aseguró Alcaraz al acabar su partido de octavos contra Tommy Paul en el que se clasificó para los cuartos de final del Masters 1.000 de Miami.

”Las cantamos con mi equipo, cantamos muy fuerte, es algo que me motiva mucho”, agregó en la mesa de ‘Tennis Channel’, dueña de los derechos en Estados Unidos, con una sonrisa.