$!Alemania, protagonista del “Milagro de Berna”

Después de 50 años que Alemania consiguió el campeonato Mundial en Suiza, la cadena germana Report mostró al mundo una entrevista con Walter Bronimman, una persona que se encargaba de la limpieza de los vestuarios en el torneo suizo y puso en entredicho la corona.

“Afirmó que encontró jeringuillas sospechosas en el área germana. La investigación avanzó y se supo que los jugadores fueron sometidos a un tratamiento a base de vitamina C. Lo extraño era que este complemento funciona mejor por vía oral y no solía usarse por inyecciones”, destaca el portal memoriasdelfutbol.com.

Este mismo sitio informa que en 2010 el Comité Olímpico Alemán dejó entrever que se pudo usar Pervitín, una droga que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial y que permitía tener mayor agudeza mental y evitaba el cansancio.

Otra de las curiosidades que dejó el Mundial de 1954 es la no participación de la selección de Argentina. De acuerdo con el portal TyCSports hubo dos razones para que la albiceleste no acuda a la cita, “en primer lugar, la AFA estaba enemistada con otras federaciones sudamericanas debido a que luego de una huelga de futbolistas en 1948, muchos emigraron a Colombia porque no iban a poder ser cedidos por los nuevos clubes dueños de sus pases. Entre ellos, se encontraban, por ejemplo, Adolfo Pedernera, Alfredo di Stéfano, Néstor Rossi y René Pontoni, figuras muy importantes para el fútbol argentino. A esta situación se sumó el problema con Brasil, que le había prohibido a sus clubes enfrentar a argentinos”.

A ello se suma que los rioplatenses querían organizar el Mundial de 1938, pero al final fue Francia la encargada de hacerlo.