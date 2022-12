Alex Sandro apunta al duelo frente a Croacia

Alex Sandro, quien sufrió un problema muscular en el segundo partido del Mundial, que Brasil ganó 1-0 ante Suiza, sigue dando pasos adelante en su recuperación y apunta a estar disponible para Tite de cara a los cuartos de final de Qatar 2022 frente a Croacia mañana (11:00 HB) en el estadio Ciudad de la Educación.

El lateral izquierdo del Juventus de Turín volvió a tocar balón, tras hacerlo el martes por primera vez, en un entrenamiento que supuso la vuelta al trabajo de los futbolistas que fueron titulares en la contundente victoria por 4-1 frente a Corea del Sur en octavos de final.

Tras tener un día de descanso que disfrutaron con sus respectivas familias, los Neymar, Vinicius y compañía se ejercitaron a puerta cerrada para comenzar a preparar el duelo frente a la Croacia de Luka Modric.

Un encuentro para el que Tite espera tener la buena noticia de la recuperación de Alex Sandro y disponer así de un lateral izquierdo puro, ya que Alex Telles está fuera del Mundial y contra Corea del Sur tuvo que actuar Danilo en dicha demarcación, con Eder Militao ocupando el lateral derecho.

En tanto, Vinicius Junior destacó “la unión” que tienen jugadores y cuerpo técnico de la Canarinha, que se demostró en cada celebración de los cuatro goles ante Corea del Sur con titulares, suplentes e incluso Tite, el seleccionador, bailando, y afirmó que eso les puede “hacer llegar muy alto”.

“Estoy feliz de estar aquí representando a todos los brasileños, de estar jugando con mi ídolo -Neymar-, con amigos que tengo aquí, y que esta unión que tenemos nos puede hacer llegar muy alto”, dijo.

“Neymar me dijo que la Copa del Mundo es diferente a cualquier otra competición. Ahora lo estoy viviendo, sé lo importante que es la Copa para nuestro país. Me lo dijo y era consciente, pero hasta que no escuché el himno no vi lo grande que es jugar un Mundial con tu país. Más aún para Brasil, el país que más títulos tiene”, destacó.

“Es importante seguir su camino -de Neymar-, un jugador que está cerca de Pelé en goles, que si Dios quiere nos traerá el sexto título”, añadió.