$!¿Alguien duda que es el mejor superclásico?

¡Un partidazo!, ocho goles en un juego no apto para cardíacos. El que no fue al estadio Siles se perdió uno de los mejores clásicos disputados a la fecha y que terminó empatado a cuatro goles. The Strongest ganaba por 3-0, Bolívar lo empató y pasó a ganar por 4-3, pero en la última jugada el cuadro de Achumani lo empató y rescató un punto.

El Tigre dio muestra, una vez más, de la efectividad que tiene en el arco rival. En la primera media hora estuvo arrinconado por la Academia que hizo todo el gasto en el compromiso; pero bastaron cinco minutos para desnudar todas las falencias defensivas que tienen los celestes para cambiar las cosas.

El equipo dirigido por Zago tuvo cinco claras opciones de gol sobre el arco de su rival, pero no se trata de crear, sino de ser efectivos y los aurinegros dieron una lección de contundencia en el estadio Siles.

Por cómo se presentaba el compromiso, nadie se habría imaginado que Bolívar iba a salir en la primera parte con dos goles en contra. Su rival apenas podía pasar el medio campo, pero cuando lo hizo fue práctico y eficaz, algo que no tuvo su clásico rival.

Sobre los 31 minutos llegó un tiro libre de Fernando Saucedo que puso un balón preciso a la cabeza del paraguayo Ismael Benegas que ante dos zagueros parados derrotó con un frentazo a Rubén Cordano.

Apenas se recuperaba del gol Bolívar, vino otro contragolpe rápido de Jaime Arrascaita que cedió para Enrique Triverio, quien fue derribado por César Martins y el juez cobró la pena máxima (35).

El colombiano Michael Ortega marcó el penal a los 38 minutos y el Tigre ya ganaba por 2-0, en un partido en el que tenía todo en contra, pero cuando tuvo las oportunidades no perdonó y metió dos zarpazos.

Segundo tiempo

El complemento comenzó muy interrumpido, la Academia ingresó ansiosa, pero a la vez imprecisa en procura de buscar el descuento.

El Tigre esperaba en su campo de juego y a los 10 minutos salió con Saúl Tórres que sacó un zapatazo para marcar el tercero de la noche ante la incredulidad de la parcialidad celeste que veía caer goleado a su equipo ante su clásico rival.

En el primer cuarto de hora llegó el gol de los bolivaristas con un toque suave de Rodríguez a la izquierda de Viscarra.

Se envalentonó con el tanto el equipo celeste y los aurinegros cedieron peligrosamente el terreno a un rival que estaba herido, pero que luchaba.

En los últimos minutos del encuentro, los atigrados volvieron a distraerse y a cinco minutos del final, Moisés Villarroel puso más dramatismo al clásico con el segundo gol.

Martins de cabeza empató en el límite del tiempo y cuando se jugaba el séptimo minuto de adición logró lo imposible con un cabezazo de Rodríguez que puso el 4-3.

El Tigre se fue al ataque y consiguió un penal en la última jugada. Triverio anotó el empate (120’) y el Tigre rescató un punto en un partidazo que será recordado por mucho tiempo.