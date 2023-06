Las jugadoras de Always Ready fueron recibidas como heroínas y guerreras que son, ayer por la tarde, en el aeropuerto de El Alto.

El subtítulo conseguido en la Copa Libertadores de Futsal ante Stein Cascavel, con el que cayeron en la final por 0-5, fue suficiente como para darles un recibimiento que se merecían. Llegaron a las 17:30, aproximadamente, tardaron como media hora en salir del aeropuerto, donde los esperaron el Concejo Municipal de El Alto en pleno, la banda municipal, además de la barra de Always Ready, aficionados y familiares.

Apenas vio las muestras de cariño, la goleadora boliviana Yoselín Portales no pudo aguantar la emoción, se le cayeron lágrimas porque no esperaba ver tanta algarabía. “Sí, son lágrimas de emoción, quisimos dejar el alma, vida y corazón en la cancha, así lo hicimos”, manifestó con la voz entrecortada. “Para mí es algo muy emocionante, se me caen las lágrimas de la felicidad, Bolivia es mi segunda casa, Always Ready es mi hogar, feliz de formar parte de la historia de Bolivia”, afirmó emocionada la golera colombiana Paula Valencia.

La colombiana agradeció al presidente del club, Andrés Costa, por haber confiado en ella: “Me dio la oportunidad de estar aquí, es bonito empezar a dejar huella en este país de gente tan bella. En Paraguay estábamos tristes porque queríamos el campeonato, pero luchamos”, manifestó la golera, quien contó que en su natal Colombia pensaban que estaba loca por venir a jugar a Bolivia, donde no se practica tanto el futsal femenino, “tan loca no estaba, fuimos subcampeonas”, dijo.

María Cristina Gálvez, a quien gritaron “Coquito... Coquito”, dijo que lo importante fue que se hicieron respetar con las rivales, “valió la pena que esté aquí, demostramos que los bolivianos podemos, el boliviano se caracteriza por la garra y lo mostramos en Paraguay”.

Oliver Arcaine, el entrenador del equipo, dijo que siempre está “Dios por delante”, por eso la oración nunca falta en el equipo y la fe ayudó bastante.