Con esperanza y optimismo, así saltará a la cancha Always Ready, que buscará su clasificación a la siguiente fase de la Conmebol Libertadores, esta tarde desde las 18:00 cuando reciba a Magallanes en el estadio Hernando Siles. Conseguir la hazaña no es fácil, tienen tres goles en contra, pero los millonarios tendrán a sus mejores jugadores para este partido que lo catalogaron como “crucial”.

Reconocieron que no se permiten errores, saben que dar vuelta un marcador no es fácil, pero tampoco imposible. No descartan llegar a la tanda de penales, para lo que también se prepararon, dijo su DT Pablo Godoy. No se confían del rival, y evitarán que los chilenos marquen un gol y es por eso que en la defensa estará David Robles que acompañará a Nelson Cabrera.

“Sabemos que será un partido largo y complicado, hay que tocar la pelota, probar los tiros fuera del área. El fútbol siempre se puede dar vuelta, uno nunca sabe; con la calidad de jugadores que tenemos lo podemos hacer”, afirmó Jayro Jean, uno de los arietes.

La dirigencia respaldó a su cuerpo técnico y plantel, quiere que a ellos los acompañe la hinchada paceña, y si bien es otro lance en el que no pueden hacer de locales en Villa Ingenio, dispusieron un precio de entradas asequible, desde 10 bolivianos la curva, 20 recta de general, 25 preferencia y 35 butaca, según confirmó el titular del albirrojo, Andrés Costa. Los millonarios cerraron prácticas ayer en el Centro de Alto Rendimiento de Ananta, de Bolívar, para ultimar detalles. Pablo Godoy tendrá que decidir hasta antes del encuentro si repite su tridente ofensivo o hay más variantes ofensivas.

Mientras que Magallanes llegará hoy en la mañana a la ciudad de La Paz y se hospedará en un hotel de la zona Sur. El plantel chileno cerró entrenamientos ayer en la complejo del club Blooming. Always en el torneo local tuvo descanso por la cuarta fecha, tiene un partido pendiente ante Vaca Díez , mientras que Magallanes llega de vencer a Cobresal de local.