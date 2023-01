Con la incorporación del colombiano William Parra –quien ayer cumplió su primer día de trabajo a las órdenes de Pablo Godoy– y el arribo de Adalid Terrazas y Marc Enoumba, el plantel de Always Ready comienza a cerrar las incorporaciones y se perfila a ser uno de los equipos candidatos en el torneo Apertura de la División Profesional.

Parra había llegado a La Paz el jueves en la madrugada, de inmediato se fue a Huarina, donde está concentrado el equipo, y ayer cumplió su primer trabajo con el primer plantel. El colombiano tiene interesantes pergaminos y su último club fue el Deportes Tolima de su país natal.

Mientras, Terrazas fue confirmado por el entrenador Pablo Godoy como uno de los refuerzos del albirrojo. Además, mencionó que se lo esperaba en la concentración de Huarina. “Con William (Parra) y Adalid (Terrazas) vamos cerrando las incorporaciones, tenemos un buen plantel para este año”, acotó el timonel.

Otro de los jugadores esperados es el camerunés naturalizado boliviano Marc Enoumba, quien aún no se hizo presente en el trabajo por temas familiares que resolvió, según Godoy.

Además de ratificarlo como capitán de Always Ready en este año, el DT dijo que no tiene información en torno a una probable transferencia del jugador polifuncional.

“Marc es un amigo, no hay ninguna información, el presidente no me comentó nada (en torno a una transferencia)”, acotó. Uno de los jugadores que no está seguro de seguir es Edarlyn Reyes, quien tiene una oferta de Arabia que a la fecha no se concretó.