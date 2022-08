Always con Blooming y Aurora frente a Royal Pari

Después de diez días, Always Ready volverá esta tarde a jugar en el certamen Clausura en el partido que disputará frente a Blooming (15:00), en el estadio Municipal de Villa Ingenio.

Los millonarios no jugaron el pasado martes con Royal Pari, por la novena fecha, debido al paro cívico en Santa Cruz.

El técnico Julio Baldivieso fue el más beneficiado con la suspensión, ya que fue el único DT que pudo preparar el equipo durante estos días, además de recuperar alguna gente que tenía golpeada como el ecuatoriano Jonathan Borja.

Pese a no jugar con Pari, el equipo de la banda roja no perdió el segundo lugar en la tabla de posiciones en la que acumula 19 puntos, a seis del líder que es The Strongest (25), pero con dos partidos menos que si los gana, igualará el puntaje de los atigrados en el liderato.

Blooming estrenará esta tarde DT. El argentino Néstor Clausen tomó las riendas del elenco cruceño luego de la salida del chileno Rodrigo Venegas.

Aurora vs. Royal Pari

La décima fecha del campeonato se cerrará en el estadio Félix Capriles con el encuentro que sostendrán Aurora y Royal Pari (19:00).

El Equipo del Pueblo goleó a media semana por 3-0 a Universitario de Vinto y escaló a la quinta posición con 15 puntos.

El conjunto inmobiliario se encuentra en la mitad de la tabla con 11 unidades.