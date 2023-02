Always Ready viajó anoche rumbo a Chile para enfrentar el jueves a Magallanes por la segunda fase de la Copa Conmebol Libertadores desde las 18:00. Será la tercera participación consecutiva de los albirrojos en este torneo internacional. Para este compromiso el director técnico, Pablo Godoy, no se guardará nada e incluirá a todo su potencial ofensivo con el marfileño y ex City Wilfried Bony como alternativa.

Los “millonarios” se entrenaron ayer en el estadio Hernando Siles, el entrenador aún no confirmó el onceno que presentará en Chile, pero tendrá una tarea difícil en la elección de sus atacantes, pues contará con su mejor arsenal y definirá quiénes conformarán el tridente ofensivo para el jueves.

Al ser el marfileño Bony el último jugador en incorporarse, es una alternativa para la segunda mitad, mientras que Jayro Jean, Edarlyn Reyes y Marcos Riquelme podrían empezar el encuentro.

El posible onceno que presentrá Godoy es el siguiente: Carlos Mosquera en el arco; en la defensa Diego Medina, Nelson Cabrera , Marc Enoumba y Leyvin Balanta; en el medio campo Adalid Terrazas, William Parra y Dorny Romero y en el ataque Jayro Jean, Marcos Riquelme y Edarlyn Reyes.

Los “millonarios” van por todo, tuvieron buenas actuaciones en sus anteriores presentaciones en Copa Libertadores, sobre todo en la fase de grupos de 2022. Ahora arrancará dos fases debajo y esperan sacar un resultado positivo en Chile para asegurar la llave en condición de local.

La dirigencia de la “banda roja” apostó a un cambio fuerte en su plantel para esta temporada, combinó el plantel con jugadores de experiencia y juventud, se cambió a más de la mitad de su equipo, fue precisamente los jugadores nuevos que llegaron los que tienen más minutos en este tipo de torneo, pese a que para algunos también será su debut como el caso de los dominicanos Reyes y Romero.

Será lo mismo para el último refuerzo, Bony, que tiene la ilusión de disputar el torneo y dar lo mejor de sí.

Conmebol, a través de sus redes sociales, destacó la participación de Always Ready en este certamen. La primera participación de la banda roja fue en 1968, es la cuarta vez que la banda roja juega Libertadores y la mejor campaña en fase de grupos fue en 1968, 2021 y 2022.

El partido de vuelta está programado para el jueves 2 de marzo en el estadio Hernando Siles, el ganador de esta llave se enfrentará en la tercer ronda al vencedor entre El Nacional (Ecuador), equipo que eliminó a Nacional Potosí de la Libertadores, e Independiente de Medellín (Colombia).