Always, con una versión renovada ante Guabirá

Always Ready intentará mostrar una nueva y buena versión al iniciar el torneo Clausura 2022 de la División Profesional, en su visita a Guabirá, desde las 17:15, en el duelo que se diputará en el Gilberto Parada.

Los millonarios se presentarán en Montero con un plantel renovado, con cinco fichajes: Samuel Galindo, Carlos Mosquera, Carmelo Algarañaz, Edarlyn Reyes y Jonathan Borja, quien jugó la Copa Libertadores, pero no disputó el Apertura.

Mientras que Josué Mamani, Cristian Árabe, Dimar Ortega, Adrián Martínez, Elkin Blanco y José Ali Meza dejaron el club.

“Será un campeonato complicado, pero tenemos un equipo para pelear. Nos acoplamos a la idea del profe (Julio César Baldivieso). Esperemos plasmar esa intensidad de cada entrenamiento en los partidos y demostrar que somos un equipo sólido”, auguró el defensor Nelson Cabrera, quien agregó que “todo el grupo está en buenas condiciones. Esperemos que se pueda notar y traducir esto en buenos resultados”.

El rival

Guabirá tendrá a disposición a su refuerzo brasileño Paulo Eduardo Carvalho, Padú.

Padú puede ser tomado en cuenta para el debut del cuadro de Montero, en la Caldera. Mientra que el uruguayo Martín Alaniz no se recuperó de la lesión en el gemelo izquierdo. El diario Zona Norte informó que el DT Mauricio Soria confirmó a Padú en el equipo titular porque el portugués Luis Leal, si bien se recuperó de la microrruptura fibrilar en el gemelo izquierdo, no está para jugar los 90 minutos, puesto que no está en la plenitud de sus condiciones físicas.

El capitalino José Jordán controlará el duelo, asistido por Edward Saavedra y Cliver Castellón. El cruceño Juan Nelio García será el árbitro VAR.