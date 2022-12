Always Ready retornó de su gira por Europa luego de un mes de ausencia. La dirigencia y el cuerpo técnico sacaron un balance positivo de esta experiencia, sobre todo porque se cumplió con uno de los objetivos, que los juveniles se muestren y puedan ser transferidos; ayer la directiva confirmó que existe el interés por seis futbolistas.

“Hay ofertas serias por seis jugadores, es un número importante. Vamos a analizar uno a uno, ya estando un poco más descansados y viendo sobre la mesa luego de conversar con los chicos si es que quieren salir del país”, afirmó Steven Díaz, vicepresidente del club millonario.

Para el cuerpo técnico, el trabajo que mostró el grupo fue loable, puesto que fueron a competir, más allá de los resultados que se obtuvieron. Varios de los jugadores serán parte del primer plantel y tendrán la oportunidad de disputar Copa Libertadores y jugar en primera división, dijo.

“La experiencia ha sido muy positiva, en la mayoría de los partidos hemos competido y eso era importante, que se sientan a la altura, que se puedan demostrar ellos mismos que se puede y han ido en progreso en su rendimiento. Estamos tranquilos porque ha sido un aprendizaje y servirá para el futuro”, sostuvo el DT Óscar Villegas.

El entrenador se reunirá esta semana con la dirigencia para definir su futuro, está a la espera de la llegada del presidente de la institución, Andrés Costa, para definir si sigue al frente del primer plantel o no.

De momento, Villegas ya prevé que el inicio del trabajo para la próxima temporada sea la primera semana de enero, que se realizaría en el Centro de Alto Rendimiento de Huarina. El técnico confirmó -además- que el cupo de extranjeros en el club está lleno; sin embargo, todo está sujeto a algunos cambios dependiendo de la reunión que se tenga.

“El presidente tendrá que confirmar a su llegada, por el momento sigo con el plantel y a no ser que haya otra decisión estaré como parte de un proyecto a largo plazo, pero donde me requieran voy a estar; he manejado jugadores de primera, de la reserva, terminé dirigiendo el torneo de la Liga, así que estoy a la espera de lo que diga la dirigencia”, sostuvo el entrenador.

En la reunión que sostenga el director técnico con la directiva del club se analizará la llegada de refuerzos o préstamos.

Sobre Jayro Jean, Dorny Romero y David Robles se confirmó que los tres tuvieron buenas actuaciones en Europa y serán la base del plantel profesional para la próxima temporada.