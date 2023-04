El libro escrito por Iván Aguilar y Carlos Mesa ya está en las calles. Anoche, en un imponente acto realizado en el salón principal del Casagrande Hotel fue presentado el libro “Always Ready, 90 años con la banda roja en el corazón”.

Un acto emotivo desde cuando hizo uso de la palabra, Diana Aguilar, hija de Iván Aguilar, el gestor del libro, quien recordó como su padre hizo página por página el libro que fue finalizado por Carlos Mesa, tras una conversación que sostuvieron luego del fallecimiento de su progenitor. El momento culminante del acto que tuvo invitados especiales, tal el caso de Guido Loayza, expresidente de la FBF y Bolívar, Fernando Costa, titular de la FBF, Jorge del Solar, vicepresidente de Bolívar, entre algunos, estuvo de parte de Carlos D. Mesa quien ratificó el amor por el club de la banda roja, además como pudo aportar con el trabajo de Iván Aguilar, una vez que falleció.

Recordó desde su nacimiento al club albirrojo, como la gira europea de más de cien días que resulta algo inalcanzable para cualquier equipo boliviano, hasta la gesta actual, primero con Fernando Costa y luego con Andrés Costa, llegando a conquistar el título del fútbol nacional. “La posibilidad de escribir una historia de Always era algo que siempre lo tenía pendiente y pensé que no podía realizarse, verlo surgir de las cenizas, verlo campeón, recordar esa gira europea o el campeonato del 68, o los campeonatos de los 50, han sido un bálsamo en mi pensamiento que me separan de la política y me encuentran con el fútbol lo cual es muy bueno”, remarcó Mesa emocionado.

El libro puede ser adquirido en las oficinas de la Biblioteca del fútbol de Iván Aguilar, en la calle Indaburo, esquina Junín 1089 y en el celular 630 97598, se confirmó anoche.