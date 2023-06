Always Ready, el equipo sensación del torneo con sus jugadores jóvenes, ahora tiene otro desafío, porque desde las 19:30 atacará el fortín de Oriente Petrolero, en un lance en el que ambos están urgidos de las unidades.

En el caso del albirrojo, para acercarse mucho más al líder del torneo, The Strongest, del que lo distancia cuatro puntos, mientras el verdolaga para ascender.

Tras vencer a Palmaflor, los albirrojos se fueron directamente a Santa Cruz para su encuentro de esta noche.

Los “milonarios” tienen equipo completo para enfrentar a Oriente Petrolero, el director técnico Óscar Villegas priorizó la recuperación de varios de sus jugadores en estos días, sin embargo, todo apunta que repetirá el onceno que presentó ante Palmaflor. El único jugador que está en capilla con cuatro tarjetas amarillas es Diego Medina.

Hace cinco fechas que Always Ready no conoce de derrotas, tiene cuatro victorias consecutivas, ganar lo acercaría a los líderes, tanto The Strongest y Nacional Potosí. Los albirrojos podrían presentar a Roca; Medina, Vaca, Robles, Taborga; Herrera, Salazar, Terrazas; Martínez, Romero y Reyes.

En Santa Cruz

Después de la derrota sufrida la semana pasada como local ante Real Tomayapo (0-3), Independiente intentará regresar a la senda del triunfo cuando esta tarde visite a Real Santa Cruz. El partido está programado para las 15:00. Será un choque de poderes entre un Independiente osado como visitante –tres victorias– y un Real Santa Cruz invicto como local –cinco triunfos y dos empates–, en un estadio complicado para el juego.