Always Ready busca sumar para estar cerca a la cima

En un ambiente enrarecido por los últimos acontecimientos, Always Ready jugará esta tarde ante Royal Pari, desde las 15:00, en la reanudación del torneo Clausura con el encuentro reprogramado de la novena jornada a disputarse en el estadio Tahuichi Aguilera.

Los jugadores albirrojos se trasladaron a la ciudad de Santa Cruz con un día de antelación y manifestaron que se tienen que olvidar de algunos hechos que han acontecido, porque la intención es volver a ser protagonistas del certamen, en el que actualmente son terceros, con 36 unidades, mientras The Strongest con 42 y Bolívar con 43 son los dos equipos que pelean el liderato.

Los albirrojos llegan a este encuentro sin Julio César Baldivieso, quien fue cesado tras el partido que perdieron ante Aurora. En su lugar estará un hombre de la casa, como es Óscar Villegas, quien está a cargo de las divisiones menores y la reserva, “pero me debo al club y si se me necesita, estoy para colaborar, en este caso hasta que termine el torneo”, dijo el valluno.

Los dirigentes de Always Ready no pueden habilitar a un sucesor de Julio Baldivieso debido a que aún no rescindieron su contrato. El cuadro royalista está tratando de desprenderse por completo de los últimos puestos en la tabla del Clausura para comenzar a pensar en un repunte rumbo a la zona de clasificación a un torneo internacional. El elenco inmobiliario estará conducido por el entrenador Luis Marín Camacho, con quien pretenden conseguir los tres puntos. Hostín Prado será el árbitro del encuentro.