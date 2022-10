Always Ready cayó y no pudo alcanzar la cima del torneo

Always Ready no consiguió su objetivo de alcanzar la cima de la tabla de posiciones. El plantel de El Alto cayó por la mínima diferencia este domingo ante Real Santa Cruz. Con este resultado los de la banda roja quedaron en tercer puesto con 48 unidades, dos menos que The Strongest y Bolívar.

En los primeros minutos fue un poco más el plantel de Always Ready. Tuvo dos chances claras con remates de Gustavo Cristaldo de tiro libre, uno pasó cerca del pórtico local y el otro obligó a la intervención de Carlos Franco para evitar la caída de su arco.

Luego de los 15 minutos, Real Santa Cruz comenzó a crecer de la mano de Dorny Romero. Tuvo dos chances claras con remates que fueron atajados por Carlos Mosquera, portero que también le ahogó el grito de gol a Samuel Pozo.

Los alteños no consiguieron nunca llegar al arco contrario con jugadas preparadas, pero estuvieron cerca de marcar en el minuto 36, Luego de un error de los locales que le permitió a Edarlyn Reyes avanzar solo, el centroamericano habilitó a Carmelo Algarañaz que definió con un remate fuerte que se estrelló en el travesaño.

Cuando todo parecía que el partido se iba al descanso con el marcador en blanco, llegó el tanto de Real Santa Cruz. Damián Lizio con una definición perfecta de tiro libre adelantó a su equipo en el tercer minuto de adición.