Marco Salazar buscó el tanto para Always. Un remate suyo pegó en el palo, cuando el golero Israel Peña estaba batido.

Fue un partido donde los visitantes, de la mano de Marco Salazar y Moisés Paniagua, buscó el arco contrario, sin embargo no tuvo suerte para anotar, siendo el dominicano Dorny Romero su principal carta de gol.

Los paceños no pudieron aprovechar la diferencia numérica en el segundo tiempo, porque los locales se quedaron sin su arquero titular, quien fue expulsado.

Always Ready fue por el triunfo a Cobija pero al final se tuvo que conformar con un empate esta tarde ante Vaca Díez en el estadio Roberto Jordán.

En el segundo tiempo, Always Ready fue el equipo que buscó la diferencia en el marcador. Romero se perdió al menos dos claras opciones de gol, hasta que se cometió una falta penal al escurridizo Paniagua que el juez pitó infracción. Romero a los 71 minutos engañó al arquero Rodríguez, anotando el primer gol del partido.

El tanto fue un acicate para que los locales busquen el tanto del empate, alentados por su afición. A nueve minutos del final, Franz Parada aprovechó una licencia defensiva para anotar de cabeza el tanto del empate, celebrado efusivamente por los locales que estaban con uno menos.

Los últimos minutos fueron disputados intensamente. Los visitantes no pudieron celebrar, mientras Vaca Díez logró un meritorio empate con un jugador menos y se extiende la racha sin triunfos de Always Ready que hace cuatro partidos que no gana.