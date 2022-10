Always Ready en la lucha con gol del joven Paniagua

Le bastaron 25 minutos a Moisés Paniagua, un joven futbolista tarijeño de 15 años, para darle frescura al ataque de Always Ready y conseguir anotar el único gol del partido, con el que su equipo ganó a Royal Pari por 1-0, y se confirma en la lucha por el título del torneo Clausura (51).

El gol llegó a los 87 minutos, cuando se tomaban de la cabeza los hinchas, quienes no contaban con la habilidad y talento de Paniagua, a quien no le pesó la presión de su debut y, según el estadístico Víctor Quispe Perca, se convirtió en el jugador más joven en anotar en la división profesional.

Todo el mundo se le vino encima a Paniagua, que estuvo cerca de llorar de emoción. Al final, cuando fue confirmado como la figura del partido, ya no pudo contener su emoción. “Ellos confiaban en mí, que sigan confiando. Me sentí feliz y contento por el presidente y el técnico que me dieron la chance de entrar a la cancha”, sostuvo emocionado Moisés. Fue un partido que se le complicó más de lo esperado a Always Ready, que tuvo a un equipo que se olvidó de las excusas y se le plantó en un cotejo de ida y vuelta en el estadio Municipal, de Villa Ingenio. Incluso, si es que aprovechaba las licencias que le presentó Always Ready, le pudo propinar una derrota bastante dolorosa. Extrañó no ver a Edarlyn Reyes en el onceno titular, menos en el banco de suplentes, aunque fue el entrenador Óscar Villegas quien confirmó que se le dio un respiro. Así las cosas fue atrevido el plantel “inmobiliario”, John García se perdió al menos cuatro ocasiones de gol en la primera etapa, y, acompañado por el juvenil David Ribera, complicaron el trabajo de la zaga albirroja. En el primer tiempo la sacó barata Always Ready. En el segundo se fue con todo Always Ready, pero sin la claridad necesaria como para abrir el marcador. García, sobre los primeros minutos, solo ante el golero Mosquera desperdició una chance inmejorable. Y Always no tuvo suerte, porque un cabezazo de Riquelme y un remate del recién ingresado Carmelo Algarañaz pegó en el travesaño.

La afición alteña comenzó a desesperarse, a silbar, hasta que apareció el juvenil Moisés Paniagua, quien en acción personal dejó en el camino a Luis Gutiérrez, encaró y remató con autoridad para anotar el 1-0 final, a los 87 minutos.