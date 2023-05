En un primer tiempo que no fue vistoso, el equipo local sacó la ventaja, se fue al descanso con el 1-0 como premio a lo que hizo y buscó en el campo de juego, ante un Tigre que nunca remató a puerta contraria.

Always Ready frenó al Tigre. El conjunto millonario derrotó a The Strongest por 2-0 la tarde de este lunes en el estadio Municipal de Villa Ingenio y evitó que los de Achumani amplíen su diferencia en la tabla, aunque todavía se mantienen en la cima de la clasificación en la Liga.

Con el paso de los minutos The Strongest llevó a Always Ready a su zona, pero no encontró la forma de rematar a puerta de Jimmy Roca, los locales apelaban al contragolpe.

A los 38’ pudo llegar la igualdad del aurinegro, salió un centro desde la derecha que rechazó mal Medina y casi vulnera su propia portería.

La franja tuvo dos llegadas más, a los 39’ Reyes sacó un remate que tiró al córner Guillermo Viscarra y a los 46’ en un tiro libre de Adalid Terrazas exigió al portero atigrado.

Para el segundo tiempo el técnico Claudio Biaggio hizo cambios. Entraron Michael Ortega y Luciano Ursino y parecía que le cambiaban la cara, llegaron con peligro a los 46’.