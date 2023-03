Always Ready se despidió de la Copa Libertadores de América sin pena ni gloria, no fue rival para Magallanes de Chile que le ganó de ida y vuelta. En el partido de anoche lo goleó por 3-1 en el estadio Hernando Siles, en duelo por la segunda fase del torneo continental.

La legión extranjera de la franja roja no pudo con el juego bien estructurado de los trasandinos, que en los dos partidos mostraron superioridad y una identidad de juego.

Se habló de recambio en el equipo nacional y no hubo. En el partido de ayer alternaron ocho futbolistas no nacidos en Bolivia, sólo tres eran los nacionales, mientras que en el juego de ida el DT Pablo Godoy puso a siete foráneos en cancha, en ambos no le dieron resultado.

A ello se suma que el millonario no sabe a qué juega. En el duelo de ida se apoyó en la velocidad de Edarlyn Reyes y Dorny Romero, pero anoche ninguno apareció, no se cumplió lo pregonado en la semana, “ahogar” al rival.

Para colmo, la expulsión de Marc Enoumba fue ingenua, condicionó a Always; el naturalizado, a los dos minutos vio la amarilla por una dura entrada contra un rival y a los 41’ se excedió en la fuerza y salió del campo. Bien expulsado.

Los chilenos no vinieron a esconderse. Desde que se puso en juego el balón mostraron a qué jugaban, con toques de primera llegaron a la puerta contraria sin problemas.

La apertura del marcador fue a los 10’ del partido. En un córner Matías Vásquez se anticipó a Enoumba y de cabeza puso el 1-0 al marcador.

El equipo chileno manejó el balón, se dio cuenta de que podía hacer daño con balones parados e inquietó con remates de media distancia que complicaron a un nervioso arquero Carlos Mosquera.

Las salidas de los alteños fueron por las puntas, pero con un juego predecible, ya que los laterales desbordaban y tiraban centros que eran despejados con facilidad por la visita.

La línea de tres que puso en la defensa el DT Godoy tampoco rindió, se descompensaba en las salidas rápidas de los trasandinos.

Para el segundo tiempo en el cuadro nacional entraron Nelson Cabrera por Adalid Terrazas, y Jayro Jean, no fueron la solución a los problemas.

A los 51’, Tomás Aranguiz metió un balón a la posición de Julián Alfaro que en base a velocidad se metió en el área, con un regate se sacó a un defensor y puso el 2-0.

El golpe lo sintió el equipo local que no hacía pie en el terreno de juego, lo que fue bien aprovechado por Magallanes que a los 53’ puso el 3-0 con Felipe Flores.

La visita pudo anotar algún gol más, jugaba mejor que en la ida cuando fue local, pero por momentos hubo exceso de confianza en sus jugadores que desperdiciaron las ocasiones.

En la parte final del compromiso, en una salida esporádica, Edarlin Reyes anotó el descuento con un balón elevado sobre el portero Matías Rodríguez (3-1).

Bolivia sufrió la segunda humillación en la Copa, la primera fue con la eliminación de Nacional Potosí a manos de El Nacional de Ecuador y anoche Always Ready confirmó que los equipos no están a la altura de los que compiten en la Copa.