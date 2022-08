Always Ready recibe a Wilster, sin tregua en la batalla

Sin tregua en su batalla por la cima del Clausura, Always Ready recibirá hoy (15:00) a Wilstermann en el estadio Municipal de El Alto, donde el anfitrión debe ganar para no perderle el rastro al puntero The Strongest.

El equipo del entrenador Julio César Baldivieso es uno los planteles más efectivos, con 31 goles. En El Alto, Always Ready se ha convertido en un rival difícil de vencer, con ese rótulo ingresará a la pugna por los tres puntos contra los aviadores y su ataque estará comandado por el goleador del certamen Marcos Riquelme (autor de diez goles).

Éste será el sexto encuentro que jugarán los millonarios contra los aviadores desde que los primeros regresaron al profesionalismo y ofician de local en la urbe alteña. Cuatro de esos partidos finalizaron con empate y sólo una vez el local venció (1-0). Días después del primer triunfo de Wilstermann en la era del entrenador Alberto Illanes, cuando superó a Universitario de Sucre por 5-1 en Cochabamba.

El árbitro José Jordán (Chuquisaca) controlará las acciones del partido y estará asistido desde los costados por Edward Saavedra y Williams Medina. Gaad Flores (La Paz) será el árbitro VAR y Rubén Flores el asistente VAR.

Independiente-Nacional

Independiente tiene gratos recuerdos en el estadio Víctor Agustín Ugarte de la Villa Imperial, donde en la fecha 14 del torneo único 2021 venció 2-1 a Nacional Potosí. Después de un año estos dos planteles vuelven a reencontrarse hoy, por la duodécima jornada del torneo Clausura, desde las 19:00.