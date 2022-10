Always Ready se va de gira con sus juveniles

Emulando lo que sucedió en 1961, aunque con un plantel juvenil, Always Ready realizará una gira por Europa por al menos 30 días, según confirmó de forma oficial el presidente de la entidad, Andrés Costa.

En 1961, Always Ready hizo una gira por Europa que duró 103 días (más de tres meses) y en la que disputó 27 partidos en 10 países del viejo continente. Un logro no igualado hasta hoy por ningún club boliviano, según el portal Historia del fútbol boliviano.

En la tarde de ayer, el actual presidente albirrojo confirmó esta situación en su cuenta de red social: “Una gira para dar oportunidades a nuestros jóvenes talentos. Estoy seguro de que nos servirá para que sigan ganando experiencia y roce internacional al más alto nivel. Esta gira tendrá en su mayoría nuevas promesas para el fútbol como actores principales. Nos vamos a Europa, el Alto se va a Europa”, escribió Costa, quien de esta manera quiere premiar a sus jóvenes talentos, a quienes pretende dar mayor rodaje internacional. Lo bien que le está yendo a Always Ready originó la motivación de su actual titular, quien de esta manera ratificó su intención de poder generar ritmo en sendos partidos por España, Turquía, Portugal, Italia, Suecia, Croacia y Chipre. Por su parte, el primer plantel prosiguió con sus entrenamientos, en medio de la incertidumbre, tomando en cuenta de que no se sabe cuándo volverá el fútbol. Nelson Cabrera Báez confirmó que se ha aprovechado este receso para recuperar jugadores y energías, “estamos entrenando bastante bien, con ganas de poder jugar cuanto antes; no está en nuestras manos”, dijo.