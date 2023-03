El inicio de obras para las luminarias del estadio Municipal de El Alto comenzó ayer y todo apunta a que habrá un gran despliegue en cuanto a maquinarias, por lo que la duda pasa si se interrumpirá el trabajo del club Always Ready, que se entrena en ese escenario deportivo tanto con su equipo profesional como el preprofesional. El director de deportes de la Alcaldía de El Alto, Miguel Ángel Rimba, indicó que no habrá problemas, en tanto que el encargado de obras, el ingeniero Juan Carlos Mamani, señaló que sería aconsejable que se suspenda labores.

“No vamos a perjudicar el trabajo del plantel de Always Ready, la mayoría de los trabajos son por afuera y arriba de los techos, no tenemos ese problema”, afirmó Rimba.

En tanto que Mamani explicó que por la cantidad de maquinaria que se utilizará para armar las torres será aconsejable que se suspenda la presencia del plantel por un tiempo, pero el mismo estará sujeto a evaluación y coordinación, estrictamente por un tema de precaución.

El ingeniero señaló que eso no sería inmediato, por lo que en primera instancia el plantel de Always no tendrá problemas para llevar a cabo sus entrenamientos. “Es una sugerencia que no entrenen, está sujeto a evaluación y coordinación, se puede cerrar un sector”, dijo Mamani.

Si esto llegara a pasar Always haría uso de sus instalaciones en su Centro de Alto Rendimiento en Huarina. El millonario es el equipo que le genera ingresos a la alcaldía por el uso del escenario deportivo.