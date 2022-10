Always Ready vence a la U de Vinto y mete presión

Después de la tormenta viene la calma. Always Ready sumó su segundo triunfo al hilo de visitante al derrotar ayer a la U de Vinto y está al acecho de The Strongest y Bolívar para volver a la punta.

Los millonarios tardaron más de media hora para hacer pesar la experiencia de sus jugadores sobre un rival que mostró actitud y solidaridad en el terreno de juego, pero que careció de poder ofensivo para poder inquietar el arco del colombiano Carlos Mosquera.

Si bien el equipo valluno no le dejó accionar a Always en la primera media hora de juego, sólo fue eso, porque en ataque sólo se contabiliza una opción desperdiciada por Ezequiel Michelli, quien no pudo empalmar de primera un centro en la puerta del arco.

El conjunto de la banda roja fue paciente y se fue apropiando poco a poco del control del medio terreno y a partir de la media hora comenzó a ser protagonista con un par de cabezazos de Marc Enoumba y Nelson Cabrera, que contuvo el arquero Olivares, cuando ya se celebraba el tanto de la apertura.

El gol de Riquelme

A un minuto del final, Cuéllar perdió un balón en salida, recuperó Chumacero y cedió un pase para Marcos Riquelme, quien sacó un potente disparo para abrir el marcador en el compromiso.

En el segundo tiempo los millonarios quisieron asegurar los tres puntos, pero el dominicano Edarlyn Reyes se perdió dos claras opciones de gol, especialmente un mano a mano que tuvo con el arquero Olivares, pero su remate salió desviado.

La U de Vinto realizó variantes en ataque, pero la presencia de Luis Alí y Rodrigo Vargas no eran solución y el local sólo se acercó con un remate de fuera del área de Rodrigo Llano.

Always Ready se conformó peligrosamente con la mínima ventaja que había conseguido y a los 29 minutos sufrió un balde de agua fría con un frentazo de Génesis Fernández, que les ganó a los centrales y estableció el empate.

Con el empate, al cuadro alteño no le quedó otra que ir con todo en procura de llegar al segundo gol porque el empate no le servía a sus pretensiones.

En el minuto 41, Chumacero mandó un pase en profundidad para Reyes, que se anticipó a los defensores y al golero Olivares para conectar un cabezazo y anotar el segundo gol que mantiene vivo a Always Ready en la pelea por el título