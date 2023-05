Always Ready avanzó de manera contundente a la fase final de la Copa Simón Bolívar femenina tras vencer ayer con autoridad a The Strongest (3-0) en el estadio Rafael Mendoza de Achumani.

Lo propio hizo Bolívar que en el Centro de Alto Rendimiento “Guido Loayza” venció con el mismo marcador a ABB, con lo que también avanzó a la instancia final del torneo femenino de fútbol.

Las albirrojas con el triunfo que consiguieron ayer en Achumani, se confirmaron como las mejores de su grupo con 15 unidades, dejando en segundo lugar a Bolívar que con la victoria también se ubicó como las escoltas de las albirrojas, con 12 puntos.

The Strongest se quedó con nueve unidades, mientras ABB no sumó ningún punto.

Los dos partidos definitorios se jugaron a la misma hora y también se definieron con el mismo marcador (3-0).

En Achumani, el partido fue bastante disputado y a momentos parejo, porque las atigradas intentaron hacer valer su localía, además que tenían a la afición a su favor. Por eso es que de los pies de Brizna Sánchez, su capitana, además de Janeth Morón, apuntaladas con la delantera Cielo Veizaga, intentaron desnivelar el marcador para las locales. Sin embargo, el oficio de las albirrojas, que jugaron sin Yocelín Portales y “Coquito” Veizaga, también se impuso en el encuentro. La arquera Paola Andrea Valencia le ofrecio seguridad y en el ataque tuvo en Clenilda Da Silva como su principal referente de área. Precísamente Da Silva, cuando el partido iba a terminar en su primer tiempo, vio adelantada a la golero Laura Colque y con remate esquinado, anotó el primero del encuentro.

Con esa diferencia terminó la etapa inicial.

En la segunda parte, a los dos minutos de iniciado el cotejo, fue el turno de Samanta Alurralde quien anotó el tanto definitivo porque las jugadoras atigradas que iban por el empate, tenían dos goles en contra. Si bien intentantaron anotar el descuento, más bien fueron las albirrojas que marcaron la estocada final, mediante la brasileña Clenilda, quien a los 15 minutos desbordó y sóla ante Colque definió con remate por encima de la golera atigrada. Fueron los momentos en que alguna de las jugadoras de The Strongest perdieron los estribos, por lo que Veizaga y la golera Valencia se fueron antes de tiempo a las duchas, ambas expulsadas.

Las atigradas no pudieron descontar, no obstante el apoyo de su parcialidad y el encuentro terminó favorable a los jugadoras de Always Ready que celebraron su pase a la fase final del certamen femenino, que contará con las mejores.

Bolívar en Ananta

Si en Achumani no pudo The Strongest hacer prevalecer su localía, en el CAR “Guido Loayza” las jugadoras de Bolívar vencieron sin mayores problemas a ABB, por el marcador de 3-0. En el primer tiempo marcaron la diferencia mediante Pamela Jhilcana y Mayli Miranda, ante un rival que estuvo desconcertado. Y, el tercer tanto fue anotado por Alexia Andrade, confirmandosé como el segundo equipo paceño clasificado.