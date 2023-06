Always Ready buscará seguir en la racha dulce de triunfos, cuando esta tarde, desde las 15:00, se enfrente al diezmado Blooming en Villa Ingenio.

Los albirrojos con un presente bastante auspicioso con sus 26 unidades, intentarán ganar para lograr los mismos 29 que tiene Aurora, que ganó a Vaca Díez. Mientras su rival, sin sus incorporaciones porque no fueron habilitados, están penúltimos en la tabla con 15 unidades.

Será un encuentro de bastante atracción, donde los locales han puesto un gancho porque con una entrada ingresarán dos persona. Cada boleto costará 20 bolivianos, por lo que se estima que el estadio estará lleno.

Hostín Prado será el árbitro y Guildo Quenta a cargo del VAR.

En Cochabamba

Wilstermann buscará volver a la senda del triunfo cuando esta noche (19:30) reciba a Oriente Petrolero, en el partido por la fecha 17 del campeonato de la División Profesional, que se jugará en el estadio Félix Capriles.

El Aviador no conoce de victorias desde hace tres encuentros. La última vez que festejó fue el 13 de mayo, cuando venció por 1-0 a Real Santa Cruz. Después de ese choque empató con Guabirá (1-1) y Royal Pari (0-0), y cayó por 1-0 ante The Strongest.

Entre tanto, Oriente espera continuar en levantada, ya que antes del receso terminó con una sequía de triunfos de seis encuentros, tras vencer a Always Ready por 2-0. Ambos planteles sumaron refuerzos para este segundo semestre; sin embargo, Wilstermann no pudo habilitar ni a Rodrigo Amaral ni a Ariel Nahuelpán, debido a que su sistema Comet continúa bloqueado,lo mismo Blooming que no pudo sumar a sus nuevas cartas.