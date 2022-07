Always “recupera la mística”, golea y se adueña de la cima

Always Ready se mantiene como solitario puntero del campeonato Clausura. Ayer goleó por 5-0 a Real Tomayapo en el Municipal de El Alto y sumó 13 puntos, tres más que Real Santa Cruz y cuatro más que Bolívar, que juega esta noche con Wilstermann.

Los millonarios fueron una aplanadora ante un rival que ingresó dormido al partido. A los 12 segundos los tarijeños perdieron la primera pelota, Ramallo se encontró solo frente al arquero Rodrigo Banegas para marcar el primero.

Apenas empezaban a despertar del primer golpe y Real Tomayapo sufrió el segundo tanto: Juan Carlos Arce cedió para Edarlyn Reyes, que le ganó en velocidad a su marcador, cedió un centro para Marcos Riquelme, quien empujó la pelota al fondo del arco en cuatro minutos.

Toda la planificación del equipo visitante se vino para abajo, es más, pasaban el mediocampo con mucha dificultad, defendían mal y Always Ready estuvo siempre cerca del tercero por intermedio de Riquelme y Arce, que fallaron dos opciones claras de gol.

En el minuto 25, el local se quedó con diez hombres por la expulsión de Diego Medina, pero ni así Real Tomapayo pudo al menos equilibrar el partido.

El tercero llegó a los 38 minutos con un penal de Riquelme que terminó por liquidar el compromiso. Como los tres puntos no corrían peligro, para el segundo tiempo el técnico de Always (Julio Baldivieso) decidió que Arce y Riquelme dejen el campo de juego e ingresaron otros dos atacantes, como Carmelo Algarañaz y Jonathan Borja, que refrescaron el ataque. Sobre los 14 minutos, el ecuatoriano Borja sacó un remate de fuera del área al ángulo derecho del arquero Banegas que no pudo impedir el cuarto de la tarde, en El Alto. Excepto un disparo de Albarracín, que pegó en el palo, y otro remate de Villamil, los tarijeños no tuvieron ninguna opción más para poder descontar el marcador. Ayer sumaron su cuarta derrota consecutiva. La goleada se cerró en el tercer minuto de adición con un ingreso rápido de Valda que definió de primera. “Always recuperó la mística y la lucha en Villa Ingenio”, analizó Andrés Costa, titular del club millonario.