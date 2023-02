Luego de caer ante Magallanes por 3 a 0 por la segunda fase de la Copa Libertadores, Always Ready ya se encuentra en el país. El equipo millonario llegó ayer por la noche, tras una larga escala de viajes los jugadores tendrán un corto descanso y de inmediato comenzarán su trabajo enfocados en el partido de vuelta ante el club chileno este jueves 2 de marzo desde las 18:00.

La única baja para el partido es la de Leyvin Balanta, el lateral salió del campo de juego por una lesión, estará en observación, su lugar lo ocupará sin problema Jorge Enrique Flores. El colombiano llegó solo para este certamen internacional.

Mientras que la dirigencia le dio el respaldo al entrenador Pablo Godoy, esperan que en el partido de vuelta se remonte el resultado para pasar a la siguiente fase de la Libertadores.

“Bueno, el resultado no es lo que esperábamos, creo que merecíamos un poco más, tuvimos muchas oportunidades que no pudimos concretar en gol, los partidos se ganan con goles y lamentablemente Magallanes tuvo la suerte de convertir y nosotros no”, afirmó Óscar Barrenechea, dirigente de Always Ready.

El directivo señaló que existe confianza en el plantel que encara la Copa Libertadores, apuntan a que en el Hernando Siles se concreten los goles.

Los millonarios no jugarán en su escenario deportivo, en Villa Ingenio, serán locales en el gigante miraflorino, por lo que pondrán las localidades a un precio económico.

“Haremos todo para que nuestra hinchada asista al Hernando Siles, seguramente las entradas serán populares, nos favorece un poco el horario”, añadió Barrenechea.