Always visita al Decano, en el Monumental, en su despedida

Always Ready visita a Atlético Tucumán este miércoles, desde la 18:30 HB, en el estadio Monumental, que tendrá entrada libre y gratuita para los hinchas del decano. Para la banda roja es el segundo partido amistoso que tiene en suelo argentino, luego de enfrentarse a San Martín de Tucumán el pasado domingo, el que terminó con empate (0 a 0).

El club local confirmó que para este partido presentará un equipo alterno, en tanto que Always alineará a su mejor plantel y todo apunta que el director técnico Pablo Godoy repetirá el onceno que jugó ante el “Santo”, con la única variante en la defensa, en la que David Robles partirá desde el inicio junto con Nelson Cabrera, en lugar de Santiago Arce que sufrió una fractura de tibia y peroné.

Será el primer partido de 90 minutos que juegue la banda roja en este trabajo de pretemporada. Ante Bolívar y San Martín sólo jugaron 60 minutos.

Los “millonarios” tuvieron una buena presentación ante San Martín. Fue un partido bastante disputado, en el que se destacaron William Parra, Edarlyn Reyes, Dorny Romero, Nelson Cabrera y Santiago Arce.

El entrenador de la banda roja aseguró en la previa que su equipo cada vez va engranando y comprende la idea de juego que les pide. “El equipo va creciendo día a día, hoy Always Ready tiene el 50% de juventud, 50% de experiencia. Vamos a poder ir afinando para el inicio del torneo”, expresó Godoy.

Si no hubiera modificaciones de último momento, Always formará con Carlos Mosquera en el arco; Diego Medina, David Robles, Nelson Cabrera y Enrique Taborga en la defensa; Adalid Terrazas, William Parra, Jayro Jean y Edarlyn Reyes en el medio campo; y en el ataque Marcos Riquelme junto a Dorny Romero. Si bien aparecen siete extranjeros en la cancha, esto apunta al equipo que jugará en Copa Libertadores en la que enfrentarán a Magallanes de Chile. Las variantes que se realice hoy será para ver el equipo en el torneo local, teniendo en cuenta, que la parte jurídica del club ya analiza el tema de naturalización de Robles, una salida para que no haya partidas en el club.

Edarlyn Reyes se queda

El presidente de Always Ready, Andrés Costa, confirmó a Campeones que el dominicano Edarlyn Reyes se quedará en el plantel. El jugador se destacó en los amistosos que se jugaron, además expresó su deseo de quedarse.

Costa descartó la salida de Reyes a Wilstermann, como afirmaron desde el club aviador, lo mismo que a Blooming. “Edarlyn se queda en Always, la está rompiendo”, afirmó ayer.

Mientras que el jugador expresó que no se moverá de El Alto. “Era una posibilidad salir, pero tomé la decisión de quedarme, creo que para mí sería importante jugar una Libertadores”, sostuvo el dominicano.

Operación exitosa

Santiago Arce fue operado ayer por la mañana en Argentina. La operación fue exitosa, hoy recibe el alta médica, estuvo acompañado por su padre y hermano, y, visitará al plantel hoy.